Serie A protagonista a suon di gol in Nations League ma Zielinski e Lobotka preoccupano Inter e Napoli La Serie A sorride in Nations League con i giocatori che militano nel nostro campionato protagonisti: da Morata ad Aslani, da Zalewski a Marin, tutti a segno nelle rispettive Nazionali. Con qualche nota stonata per infortunio: Zielinski e Lobotka, usciti anzitempo dalle rispettive partite, preoccupano Inter e Napoli.

A cura di Alessio Pediglieri

Zielinski a testa bassa esce infortunato in Polonia-Croazia

La pausa per le nazionali e le partite di Nations League hanno esaltato la Serie A con tantissimi giocatori che militano nel nostro campionato in campo e protagonisti. Tanti i gol realizzati dai giocatori "italiani" nella serata di martedì, così come diversi gli episodi che hanno visto Morata e compagni determinare i tabellini. Con qualche nota stonata di troppo per gli infortuni: come quello di Zielinski nella Polonia e di Lobotka con la nazionale slovacca che stanno tenendoin apprensione Inter e Napoli.

Una notte di gol ed errori in Nations League, firmata Serie A

Nelle otto partite disputate martedì 15 ottobre valide per la quarta giornata di Nations League, l'Italia del calcio è stata protagonista quasi assoluta, grazie alle ottime prestazioni dei tanti giocatori che militano in Serie A e che si sono resi protagonisti nelle rispettive Nazionali. Alvaro Morata con la Spagna, che vincendo si è già laureata ai quarti, ha prima sbagliato un rigore per poi siglare un gol nel 3-0 alla Serbia. Nel 2-2 di Svizzera-Danimarca a segno anche il bolognese Freuler e il laziale Isaksen, mentre nel tris del Kosovo a Cipro ha aperto le marcature il napoletano Rrahmani. Gol "italiani" anche con il cagliaritano Marin in Lituania-Romania e del granata Borna Sosa, del romanista Zalewski e dell'interista Zielinski nello spettacolare 3-3 tra Polonia e Croazia. Gol che si vanno ad aggiungere a quelle del lunedì sera, siglate dagli interisti Aslani (in Georgia-Albania) e Calhanoglu (che ha anche sbagliato un rigore in Islanda-Turchia) e dal romanista Dovbik (Ucraina-Repubblica Ceca).

Morata esulta in Spagna-Serbia: dopo il rigore fallito ha ritrovato il gol

L'infortunio di Zielinski in Polonia-Croazia: le condizioni dell'interista

Fin qui le note positive di una serata che ha confermato l'ottimo livello degli stranieri del nostro campionato, protagonisti in Nazionale, con alcune code preoccupanti e che però mettono in apprensione i club. Come nel caso di Piotr Zielinski che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco contro la Croazia al 74′ per infortunio. Tra i migliori in campo nelle due uscite nazionali, e in gol anche contro il Portogallo, il centrocampista polacco ha accusato un problema muscolare al bicipide femorale destro che lo ha costretto all'uscita anticipata. Ora gli esami strumentali che lasciano in ansia l'Inter in vista dell'imminente gara di campionato, contro la Roma domenica alle 20:45.

La smorfia di dolore di Zielisnki poco prima di uscire in Polonia-Croazia

Infortunio a Lobotka, cosa si è fatto il centrocampista del Napoli

Nella serata di lunedì si era invece infortunato il napoletano Stanislav Lobotka, sfido scudiero di Antonio Conte, nel match Azerbaijan-Slovacchia: uscito all'83' per un problema ai flessori della coscia destra. E' stato il giocatore stesso a chiedere il cambio e le prime informazioni che arrivano dall'infermeria slovacca lasciano in stand by la sua presenza dal 1′ minuto nella sfida all'Empoli al Castellani nel lunch time di domenica 20 ottobre. Ulteriori analisi da Castelvolturno diranno se Conte potrà contare su uno dei giocatori che fin qui ha dimostrato maggior affidabilità in mediana, contribuendo all'attuale primato solitario in classifica.

Lobotka lascia zoppicando il campo in Arzebaijan-Slovacchia di Nations League