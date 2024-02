Serie A oggi in TV, le partite della 23ª giornata: calendario e dove vederle Nella 23ª giornata la Serie A ci offre la supersfida Scudetto tra Inter e Juve, in programma domenica sera. Scontro in ottica Europa Atalanta-Lazio, il programma si chiuderà lunedì sera con Roma-Cagliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La 23ª giornata della Serie A 2023-2024 potrebbe essere già uno spartiacque per la vittoria dello Scudetto: il focus è tutto su Inter-Juventus, il derby d'Italia fra le prime due classificate che si giocherà domenica sera. San Siro attirerà l'attenzione di tutti in una quattro giorni di calcio che regala altre sfide interessanti. Si parte con l'anticipo del venerdì tra Lecce e Fiorentina e si concluderà soltanto lunedì quando la Roma ospiterà all'Olimpico il Cagliari.

Nel mezzo ci sarà il big match di questa giornata che potrebbe cambiare il volto al campionato. L'Inter si gioca una fetta di Scudetto, la Juve invece la possibilità di riaprire tutto e mettere pepe nella corsa a due che si è delineata in questa stagione: gli animi sono ancora tesi dopo la gara d'andata finita in pareggio che non ha intaccato l'equilibrio della classifica. Spunti interessanti in ottica Europa potrebbero arrivare anche da Atalanta-Lazio, in programma domenica pomeriggio.

Partite Serie A, gli orari tv di oggi 3 febbraio

La giornata si è aperta con l'anticipo del venerdì sera Lecce-Fiorentina. Il ricco sabato di Serie A invece offre alle ore 15:00 Empoli-Genoa e Udinese-Monza, mentre alle 18:00 sarà la volta di Frosinone-Milan. La sera invece spazio al derby emiliano Bologna-Sassuolo, in programma alle 20:45.

Sabato 3 febbraio 2o24

Sabato 3 febbraio – ore 15:00 – Empoli-Genoa (DAZN)

Sabato 3 febbraio – ore 15:00 – Udinese-Monza (DAZN)

Sabato 3 febbraio – ore 18:00 – Frosinone-Milan (DAZN)

Sabato 3 febbraio – ore 20:45 – Bologna-Sassuolo (Sky/DAZN)

Gli orari TV delle partite di Serie A domani

Le altre big invece scenderanno quasi tutte in campo domenica: alle 12:30 spazio a Torino-Salernitana, mentre alle 15:00 toccherà al Napoli impegnato al Maradona contro l'Hellas Verona. Alle re 18:00 ci sarà invece Atalanta-Lazio mentre la sera i riflettori saranno puntati su San Siro per Inter-Juventus. La 23ª giornata di campionato si chiuderà lunedì con Roma-Cagliari alle 20:45.

Domenica 4 febbraio 2024

Domenica 4 febbraio – ore 12:30 – Torino-Salernitana (Sky/DAZN)

Domenica 4 febbraio – ore 15:00 – Napoli-Hellas Verona (DAZN)

Domenica 4 febbraio – ore 18:00 – Atalanta-Lazio (DAZN)

Domenica 4 febbraio – ore 20:45 – Inter-Juventus (DAZN)

Lunedì 5 febbraio 2024

Lunedì 5 febbraio – ore 20:45 – Roma-Cagliari (Sky/DAZN)

Dove vedere le partite della 23ª giornata in TV e streaming

Tutte le partite della 24esima giornata saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. Tre gare saranno trasmessa in coesclusiva su Sky: Bologna-Sassuolo di sabato sera, il lunch match tra Torino e Salernitana e il posticipo del lunedì Roma-Cagliari. Le tre sfide saranno visibili sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite). In streaming su SkyGo e NOW. Tutte le partite in esclusiva streaming su Dazn saranno visibili anche su Sky collegandosi al canale Zona Dazn.