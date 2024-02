Napoli-Verona dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Napoli-Verona è la partita della 23ª giornata di Serie A che si gioca alle 15:00 al Maradona e vale punti pesanti. Sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Mazzarri e Baroni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Napoli-Verona è una partita che vale punti pesanti, da vincere a tutti i costi. Lo stadio Maradona, che quest'anno è avaro di soddisfazioni per gli azzurri campioni d'Italia, ospita oggi (ore 15:00, in diretta tv su Dazn) la sfida della 23ª giornata che capita in un momento particolare del campionato di Serie A. Dopo il pareggio (0-0) a Roma contro la Lazio, la squadra di Mazzarri ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi in classifica e accorciare le distanze dal quarto posto. L'Hellas di Baroni, reduce dal pareggio col Frosinone, è in piena zona retrocessione e con una sconfitta potrebbe addirittura sprofondare al penultimo posto. Situazione difficile per gli scaligeri che in questa sessione di mercato hanno ceduto ben 7 calciatori (tra cui Ngonge proprio ai partenopei).

Come arrivano Napoli e Verona alla partita? Mazzarri ha di nuovo in squadra Anguissa (tornato dalla Coppa d'Africa). Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone sono disponibili dopo la squalifica. Nell'Hellas a sostegno di Noslin in attacco ci saranno Suslov, Folorunsho, Lazovic.

Partita: Verona-Napoli

Quando si gioca: domenica 4 febbraio 2024

Orario: 15:00

Dove si gioca: stadio Maradona, Napoli

Canale TV: Dazn, Zona Dazn su Sky

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 23ª giornata

Dove vedere Napoli-Verona in TV su Sky o DAZN

Napoli-Verona sarà visibile in diretta tv su Dazn (solo per abbonati). Si potrà assistere al match attraverso una smart tv oppure i televisori tradizionali ma utilizzando dispositivi alternativi per adattarli (console di gioco come Play Station, Xbox; Google Chromecast o Amazon Firestick). Gli abbonati a Sky potranno sintonizzarsi sul canale 214, Zona Dazn (solo se attivo il servizio). La telecronaca della partita sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Napoli-Verona, dove vederla in streaming

Napoli-Verona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva (solo per abbonati) su Dazn. Per vedere la partita si potrà accedere alla piattaforma utilizzando la app oppure collegandosi al sito. Non essendo un match in coesclusiva, non ci sarà possibilità alternativa di vedere l'incontro su Sky Go oppure NOW.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

Mazzarri recupera calciatori fondamentali per il suo Napoli: Anguissa è di nuovo disponibile dopo la Coppa d'Africa; Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone rientrano dopo la squalifica. Match particolare per Ngonge (ex di turno), prelevato dall'Hellas in questa sessione di mercato. Baroni ha intenzione di affrontare gli azzurri senza timori reverenziali: Suslov, Folorunsho e Lazovic pronti ad agire a supporto di Noslin.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Vinagre; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Marco Baroni.