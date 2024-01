Tra Lazio e Napoli vince l’equilibrio: finisce 0-0 all’Olimpico senza grosse emozioni Lazio e Napoli non si fanno del male anche se il pareggio alla fine non accontenta nessuno. All’Olimpico finisce 0-0 la sfida tra biancoceleste ed azzurri senza grosse emozioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lazio e Napoli non si fanno del male anche se il pareggio alla fine non accontenta nessuno. All'Olimpico finisce 0-0 la sfida tra biancoceleste ed azzurri che avevano già chiuso un primo tempo con l'unico squillo fornito dalle occasioni di Isaksen. Nella ripresa la partita si accende in maniera marginale con il gol giustamente annullato a Castellanos e nulla più. Il pareggio finale senza reti lascia la squadra di Sarri ferma a 34 punti al sesto posto mentre i campioni d'Italia sono noni con 32 punti al pari della Roma che però deve ancora giocare.

Isaksen tra i più attivi nel primo tempo.

Primo tempo senza grosse emozioni e risultato fermo sullo 0-0

Lazio e Napoli sono entrate sul terreno di gioco dell'Olimpico con la consapevolezza che questa sarebbe stata una partita fondamentale per la corsa Champions di entrambe le squadre. Uno snodo importante per il prosieguo del campionato della compagine di Sarri e di quella di Mazzarri. I campioni d'Italia si presentano con Rasapdori in attacco supportato da Politano e Zielinski nel 4-3-2-1 di partenza. Il primo tempo visto all'Olimpico però è stato di grandissimo equilibrio e senza grossi sussulti.

I primi 45 minuti visti all'Olimpico hanno messo in evidenza una partita tattica e attenta da parte di entrambe le squadre. L'unico a provarci è Isaksen, che calcia due volte verso la porta di Gollini senza inquadrarla con precisione. Il giocatore è stato impiegato nel tridente offensivo di Sarri con Castellanos e Felipe Anderson. Il gioco va avanti senza tante emozioni ed enormi occasioni da rete successivamente tant'è che l'arbitro fischia la fine della prima frazione senza concedere recupero.

Annullato un gol a Castellanos nel secondo tempo.

Nel secondo tempo gol annullato a Castellanos

Sicuramente più vibrante la ripresa che si apre subito con il gol annullato alla Lazio. Posizione di fuorigioco di Castellanos dopo aver ricevuto palla alle spalle di Rrahmani e segnato con una prodezza. Il giocatore si era esibito con uno stop di petto prima dell'immediata rovesciata spalle alla porta che ha scavalcato Gollini. L'arbitro ha però annullato subito tutto ma il ritmo della partita non si spezza e cresce sempre di più. La Lazio ci prova prima con Luis Alberto e poi Cataldi le cui conclusioni però non inquadrano al meglio la porta dei partenopei.

Successivamente anche il Napoli si fa vedere, questa volta con Gaetano ma il suo destro al volo è potente ma non preciso. La partita entra nella sua fase clou. Ostigard salva con un miracoloso intervento una palla che finita sui piedi di Castellanos sarebbe stata pericolosissima. Nel frattempo girandola di cambi per i due allenatori con Mazzarri che manda in campo anche i nuovi acquisti Ngonge e Dendonker. Ma non succede nulla. Dopo 5 minuti di recupero Orsato fischia la finale della partita con uno 0-0 che alla fine non accontenta né Lazio e né Napoli.