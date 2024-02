Jovic è l’uomo della provvidenza per Pioli: il Milan vince 3-2 a Frosinone in rimonta Il Milan riesce a vincere una partita pazza e divertente in casa del Frosinone grazie al solito gol di Jovic nei minuti finali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Milan riesce a vincere una partita pazza e divertente in casa del Frosinone grazie al solito gol di Jovic nei minuti finali. La squadra di Stefano Pioli batte per 3-2 i ciociari in rimonta dopo essere passata in vantaggio e si prende 3 punti fondamentali per la corsa per la prossima Champions League.

Gara vivace al Benito Stirpe, con i padroni di casa subito all'arrembaggio e dopo pochi secondi vicini al vantaggio con Soulé. Il Milan è uscito alla distanza e con la coppia Leao-Giroud ha costruito il vantaggio al 17′: bel cross del numero 10 per il francese, che stacca benissimo sul secondo palo e infila in rete. La reazione dei gialloblù è immediata e pochi minuti dopo arriva il pareggio su rigore di Soulé: stavolta Leao è protagonista in negativo, perché devia con la mano un cross di Gelli e l'arbitro Pairetto indica subito il dischetto.

Matias Soulè ha scritto una pagina di storia della società ciociara: con la rete segnata ai rossoneri è diventato il primo giocatore ad andare in doppia cifra di gol con la maglia del Frosinone in una singola stagione di Serie A. A quota nove troviamo anche Daniel Ciofani e Federico Dionisi, entrambi nel 2015/16.

La partita è apertissima le due squadre cercano il gol: il Milan va vicino con Pulisic e un quasi autogol di Okoli su iniziativa di Leao.

La squadra di Di Francesco l'ha ribaltata con Luca Mazzitelli, che da posizione defilata incrocia con il destro: Maignan si inginocchia e si fa passare il pallone sul fianco, su palla in profondità di Soulé. Evidenti le responsabilità del portiere francese.

Il Milan non ci sta e risponde subito al colpo: su un cross di Bennacer, Giroud sul secondo palo offre la sponda in mezzo per Matteo Gabbia, che da due passi di testa segna il suo primo gol in Serie A. A decidere la sfida è Luka Jovic, che pochi secondi dopo il suo ingresso in campo riesce a trovarsi nei pressi di un rimpallo tra Romagnoli e Valeri e batte Turati da pochi passi. È la giocata decisiva.

Il tabellino di Frosinone-Milan

RETI: 17′ Giroud, 24′ Soulé, 65′ Mazzitelli, 72′ Gabbia, 81′ Jovic.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini (85′ Ibrahimovic); Mazzitelli (85′ Reinier), Barrenechea, Harroui (77′ Lirola); Soulé, Kaio Jorge (77′ Cheddira), Seck (77′ Valeri). A disp. Frattali, Cerofolini, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Monterisi. All. Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (86′ Florenzi), Kjaer, Gabbia, Théo Hernandez; Adli, Reijnders (61′ Bennacer); Pulisic (80′ Jovic), Loftus-Cheek (61′ Okafor), Leao; Giroud (86′ Musah). A disp. Sportiello, Nava, Terracciano, Jimenez, Simic, Bartesaghi. All. Pioli.

ARBITRO: Luca J. Pairetto.