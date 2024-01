Serie A oggi in TV, il calendario delle partite della 22ª giornata: orari e dove vederle La Serie A torna al completo per la 22a giornata: a caratterizzare il turno ci sarà il big match di domenica pomeriggio tra Lazio e Napoli, chiude il programma il posticipo di lunedì Salernitana-Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo le fatiche della Supercoppa la Serie A torna finalmente in campo senza assenti: Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio sono rientrate dall'Arabia Saudita e sono pronte a rimettersi in gioco nella 22a giornata di campionato. La giornata si è aperta con l'anticipo del venerdì tra Cagliari e Torino, giocato alle 20:45. Gli occhi saranno puntati sul big match Lazio-Napoli: i biancocelsti cercano la quinta vittoria consecutiva che potrebbe spingerli in piena zona Champions League, mentre dall'altra parte gli azzurri di Walter Mazzarri proveranno a trovare continuità in un periodo segnato da grandi turbolenze.

Grande attenzione anche sul duello a distanza fra Inter e Juventus in ottica Scudetto. I primi a scendere in campo saranno i bianconeri, impegnati sabato in casa contro l'Empoli, mentre i nerazzurri andranno in scena nel posticipo della domenica al Franchi contro la Fiorentina. Chiude il programma la partita del Monday night, la prima trasferta in assoluto di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. I giallorossi sono attesi all'Arechi dalla Salernitana, fanalino di coda della classifica reduce da tre sconfitte consecutive.

Partite Serie A, gli orari tv del 27 gennaio

Tre partite in programma per sabato 27 gennaio: la giornata si aprirà con Atalanta-Udinese alle ore 15:00, seguita poi da Juventus-Empoli in programma alle 18:00. La giornata calcistica si chiuderà alle 20:45 con il Milan che accoglierà il Bologna di Thiago Motta a San Siro.

Sabato 27 gennaio 2024

Sabato 27 gennaio – 15:00 – Atalanta-Udinese (DAZN)

Sabato 27 gennaio – 18:00 – Juventus-Empoli (DAZN)

Sabato 27 gennaio – 20:45 – Milan-Bologna (Sky/DAZN)

Gli orari TV delle partite di Serie A del 28 gennaio

Il primo appuntamento della domenica sarà il lunch match tra Genoa e Lecce. Nel pomeriggio alle ore 15:00 sono previste due partite, Monza-Sassuolo ed Hellas Verona-Frosinone. Nella fascia pomeridiana invece andrà in onda il big match tra Lazio e Napoli mentre il posticipo serale Fiorentina-Inter.

Domenica 28 gennaio 2024

Domenica 28 gennaio – 12:20 – Genoa-Lecce (Sky/DAZN)

Domenica 28 gennaio – 15:00 – Monza-Sassuolo (DAZN)

Domenica 28 gennaio – 15:00 – Hellas Verona-Frosinone (DAZN)

Domenica 28 gennaio – 18:00 – Lazio-Napoli (DAZN)

Domenica 28 gennaio – 20:45 – Fiorentina-Inter (DAZN)

Serie A, gli orari TV delle partite del 29 gennaio

A chiudere la giornata con il posticipo del lunedì ci sarà la trasferta della Roma, impegnata all'Arechi contro la Salernitana alle ore 20:45.

Lunedì 29 gennaio 2024

Lunedì 29 gennaio – 20:45 – Salernitana-Roma (DAZN)

Dove vedere le partite della 22ª giornata in TV e streaming

Tutte le partite della 22esima giornata saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. Tre gare saranno trasmessa in coesclusiva su Sky: l'anticipo del venerdì Cagliari-Torino, Milan-Bologna di sabato e Genoa-Lecce alle 12:30 di domenica. Le tre sfide saranno visibili sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 satellite). In streaming su SkyGo e NOW. Tutte le partite in esclusiva streaming su Dazn saranno visibili anche su Sky collegandosi al canale Zona Dazn.