Lazio-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Lazio-Napoli è la partita della 22ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle ore 18:00. Match trasmesso in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Sarri e Mazzarri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lazio–Napoli vale una fetta di zona Champions League. La partita della 22ª giornata di Serie A trasmessa in diretta tv su Dazn si gioca oggi alle ore 18:00 ed è un snodo cruciale per due squadre che arrivano alla sfida in condizioni differenti: quella di Sarri è reduce da ben 4 vittorie di fila in campionato che l'hanno portata a -1 dal 4° posto e, attualmente, a +2 anche sui partenopei (entrambe devono recuperare gli incontri con Torino e Sassuolo non disputati perché impegnate in Supercoppa); quella di Mazzarri è scivolata addirittura in 9ª posizione a quota 31 e sa che vincere lo scontro diretto è di vitale importanza.

Lazio e Napoli devono fare i conti con importanti defezioni in rosa a causa delle squalifiche: Sarri deve rinunciare a Zaccagni e Immobile; Mazzarri è in piena emergenza per le assenze di Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste oltre ad Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d'Africa (Olivera, Natan e Meret figurano nel novero degli infortunati). Da verificare le condizioni di Demme e Mazzocchi. Ecco perché è possibile debuttino i nuovi acquisti (Ngonge più probabile rispetto a Dendoncker).

Partita: Lazio-Napoli

Quando si gioca: domenica 28 gennaio 2023

Orario: 18:00

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Dazn

Diretta streaming: Dazn, Zona Dazn su Sky

Competizione: Serie A, 22ª giornata

Dove vedere Lazio-Napoli in TV su Sky o DAZN

Lazio-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Dazn (ma solo per abbonati). Per vederla ci si potrà collegare attraverso una smart tv oppure adattando le tv tradizionali usando dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast o Amazon Firestick. Gli abbonati a Sky, se attivo il servizio Zona Dazn, potranno assistere all'incontro sintonizzandosi sul canale 214. La telecronaca della partita sarà affidata a Ricky Buscaglia che avrà accanto per il commento tecnico Andrea Stramaccioni.

Lazio-Napoli, dove vederla in streaming

Lazio-Napoli andrà in onda (per abbonati) anche in diretta streaming su Dazn che sarà raggiungibile attraverso la app oppure previo collegamento diretto al sito. Non ci sarà alcuna possibilità alternativa di vedere il match on-line, né su Sky Go né su NOW. I dispositivi da utilizzare sono quelli tradizionali (pc, smartphone, tablet, notebook).

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

Come faranno Sarri e Mazzarri a ovviare all'emergenza formazione? Nel caso della Lazio dovrebbero essere Castellanos e Isaksen a prendere il posto di Immobile e Zaccagni in attacco. Più ingarbugliata la situazione del Napoli nel quale potrebbe esserci finalmente spazio per Lindstrøm con Raspadori al centro dell'attacco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrøm. Allenatore: Mazzarri