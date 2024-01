Il Milan sbaglia due rigori, il Bologna ringrazia e pareggia: la doppietta di Loftus-Cheek non basta Incredibile partita a San Siro con il Milan in difficoltà contro un Bologna eccellente. In svantaggio per il gol di Zirkzee, i rossoneri sono riusciti a capovolgere il match con doppietta di Loftus-Cheek dopo aver sbagliato 2 rigori. Ma al 92′ Orsolini, dagli 11 metri, segna il definitivo 2-2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Bologna pareggia a San Siro contro il Milan, 2-2 grazie a Orsolini che segna al 92′. Rigore che il Milan sbaglia per due volte: prima con Giroud e poi con Theo. Non basta la prima doppietta italiana di Loftus-Cheek autore delle due reti rossonere. Per il Bologna ottima prova di Zirkzee autore del primo gol.

Il Bologna spaventa il Milan con un Zirkzee che trova subito la via del gol nell'azione più limpida per gli ospiti che gelano San Siro dopo un avvio veemente dei rossoneri. E' il Milan infatti a giocare meglio e a creare di più, alzando subito i ritmi e presentandosi davanti a Skorupski con maggior insistenza. Eppure, il break arriva al 29′ ma è di colore rossoblù. Merito dell'attaccante di Thiago Motta che conferma di essere una delle più belle realtà del nostro campionato.

La rete del Bologna scatena la rabbia del Milan che si riversa in area avversaria scoprendosi irrimediabilmente ai contropiedi della squadra di Thiago Motta che tiene benissimo il match, sapendo anche soffrire quando il centrocampo rossonero alza i giri soprattutto con un Pulisic in serata clou. Ma l'episodio che cambia le sorti del match vede protagonista Kjaer, colpito da Ferguson in area Bologna. Per Massa è rigore, a tal punto da non andare al VAR quando i dubbi restano. Motivo per cui tutto il Bologna esplode, con Thiago Motta che va oltre e rimedia un rosso diretto.

Sul dischetto si presenta Giroud che, però, sbaglia il tiro ipnotizzato da Skorupski che sventa il pericolo. Il Milan però ha la capacità di non rinunciare e si riversa subito in avanti, trovando finalmente il giusto pareggio poco prima dell'intervallo: a togliere le castagne dal fuoco a Pioli è ancora Loftus-Cheek, goleador di riserva che sigla un 1-1 pesantissimo che permette di rimettere tutto in equilibrio.

Il secondo tempo vede un Bologna ancora una volta arrembante con Zirkzee ancora una volta pericolosissimo che si divora il raddoppio personale e il gol del nuovo vantaggio. Milan che si trova in difficoltà nell'arginare un Bologna convincente che sa anche mettere in difficoltà la retroguardia di Pioli che soffre tantissimo le verticalizzazioni avversarie. Poi un ulteriore epilogo incredibile con un ulteriore rigore per il Milan, sbagliato da Theo Hernandez che calcia sul palo.

Un Milan che non riesce a sfondare se non poi ancora una volta col solito Loftus-Cheek che riesce a siglare la sua prima doppietta in Serie A e regalare il sorriso al Milan che però al 92′ deve pagare il dazio peggiore, subendo un rigore per fallo di Terracciano per una trattenuta in area: Orsolini dal dischetto no sbaglia e infila Maignan per il 2-2 finale.