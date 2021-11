Serie A, la classifica dopo i risultati di oggi: Napoli torna primo, battuta la Lazio 4-0 La classifica di Serie A e i risultati di oggi: il Napoli batte la Lazio (4-0) e torna da solo in testa alla classifica a 35 punti, a+3 sul Milan battuto dal Sassuolo. La Roma vince contro il Torino (1-0)

La classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati delle partite di oggi: il 14esimo turno del campionato si è concluso con la vittoria del Napoli che ha battuto la Lazio per 4-0 al Maradona. I partenopei si riprendono il primo posto in classifica approfittando del ko del Milan, battuto oggi per 3-1 dal Sassuolo. Situazione delicata quella dei rossoneri che ora hanno un solo punto di vantaggio sull'Inter che ieri ha battuto il Venezia per 0-2.

Nel match delle 18, la Roma di Mourinho ha battuto il Torino grazie ad un gol di Abraham prendendosi il quinto posto in classifica. Sconfitta ieri per i bianconeri che hanno perso in casa contro l'Atalanta: gli orobici, con 28 punti, sono la quarta squadra del campionato mentre i bianconeri non riescono a dare una svolta alla loro annata.

Serie A, i risultati delle partite di oggi

Ecco i risultati delle partite del 14esimo turno di Serie A e i marcatori:

Cagliari-Salernitana 1-1 (73′ Pavoletti, 90′ Bonazzoli)

(73′ Pavoletti, 90′ Bonazzoli) Empoli-Fiorentina 2-1 (57′ Vlahovic, 87′ Bandinelli, 89′ Pinamonti)

(57′ Vlahovic, 87′ Bandinelli, 89′ Pinamonti) Sampdoria-Hellas Verona 3-1 (36′ Tameze, 51′ Candreva, 77′ Ekdal, 90′ Murru)

(36′ Tameze, 51′ Candreva, 77′ Ekdal, 90′ Murru) Juventus-Atalanta 0-1 (29′ Zapata)

(29′ Zapata) Venezia-Inter 0-2 (34′ Calhanoglu, 96′ rig. Lautaro)

(34′ Calhanoglu, 96′ rig. Lautaro) Udinese-Genoa 0-0

Milan-Sassuolo 1-3 (21′ Romagnoli, 24′ Scamacca, 33′ aut. Kjaer, 66′ Berardi)

(21′ Romagnoli, 24′ Scamacca, 33′ aut. Kjaer, 66′ Berardi) Spezia-Bologna 0-1 (83′ rig. Arnautovic)

(83′ rig. Arnautovic) Roma-Torino 1-0 (32′ Abraham)

(32′ Abraham) Napoli-Lazio (7′ Zielinski, 9′, 29′ Mertens, 85′ Fabian Ruiz)

La classifica di Serie A aggiornata

La classifica di Serie A vede il Napoli al primo posto, seguito dal Milan e dall'Inter. Ecco la classifica aggiornata dopo le partite di oggi:

Napoli 35

Milan 32

Inter 31

Atalanta 28

Roma 25

Lazio 21

Fiorentina 21

Juventus 21

Bologna 21

Hellas Verona 19

Empoli 19

Sassuolo 18

Torino 17

Venezia 15

Sampdoria 15

Udinese 15

Spezia 11

Genoa 10

Cagliari 8

Salernitana 8