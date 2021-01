Domenica 24 gennaio, le partite di calcio in TV. Ricca domenica per gli appassionati. Dopo Roma, Milan e Inter scendono in campo altre big della Serie A. Innanzitutto tocca alla Juventus, che alle 12.30 ospita il Bologna. Poi in campo Napoli e Lazio. Ma c'è spazio anche per il grande calcio internazionale con una super sfida di FA Cup e i match della Liga di Barcellona e Atletico Madrid.

Juventus-Bologna, dove vederla in tv

Dopo il ko incassato dall'Inter, la Juventus vuole riprendere la sua marcia in campionato. I bianconeri allo Stadium ospitano il Bologna, che invece è reduce da successo convincente sul Verona. L'incontro si disputerà domenica 24 gennaio e inizierà alle ore 12.30. Juventus-Bologna si potrà seguire in diretta e in streaming su DAZN, ma sarà visibile anche agli abbonati di Sky al canale 209 (DAZN 1).

Verona-Napoli, diretta tv e streaming

Al Bentegodi scende in campo invece il Napoli che affronterà il Verona, una delle squadre più difficili da affrontare di tutta la Serie A. La partita tra il Verona e il Napoli si giocherà domenica 24 gennaio e inizierà alle ore 15. L'incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, che lo manderà in onda sui canali 202 (Sky Serie A) e 252 (Sky Sport). Verona-Napoli si potrà seguire anche in streaming con l'app Sky Go e con Now TV.

Parma-Sampdoria posticipo della 19ª giornata

Lazio-Sassuolo si disputerà alle ore 18, andrà in onda su Sky, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo il Genoa e il Cagliari. In diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go e Now TV invece il posticipo tra Parma e Sampdoria.

Calcio in TV oggi e stasera domenica 24 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV domenica 24 gennaio: