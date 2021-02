Sabato 6 febbraio, le partite di calcio in TV. Il campionato di Serie A è giunto alla 21sima giornata iniziata con l'anticipo Fiorentina-Inter. Nella giornata odierna sono invece quattro i match in calendario: Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia alle 15; Juventus-Roma alle 18 e Genoa-Napoli alle 20.45. Il Milan, spettatore interessato, andrà in campo domenica pomeriggio e proverà a resistere all'assalto delle dirette concorrenti per lo scudetto. Duello anche in zona Champions con bergamaschi, capitolini e partenopei (raggruppati assieme alla Lazio) nel mucchio di squadre in corsa per il quarto posto. Nella programmazione del week-end anche gli incontri della Serie B e la trasferta del Real Madrid (Liga) sul campo dell'Huesca. Ecco tutte le info necessarie sui canali dove vedere i match tra Sky e Dazn.

Dove vedere Juventus-Roma in TV e streaming

Dov'è possibile vedere la partita Juventus-Roma? La gara che si disputa alle 18 all'Allianz Stadium di Torino verrà trasmessa in diretta TV, in chiaro per abbonati e in streaming sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite). Si potrà assistere al match anche online collegandosi alla piattaforma Sky Go del network satellitare (previo abbonamento) oppure al sito Now Tv (pagando il ticket previsto per il singolo evento). Con quali strumenti? Quelli consueti: fissi (smart tv o pc), mobili (smartphone, tablet, notebook).

Genoa-Napoli su Dazn, gli orari

Genoa-Napoli andrà in onda sulla piattaforma in streaming di DAZN, alla quale si può accedere previo abbonamento. I device abituali potranno essere utilizzati per la visione on-line della gara ma sarà possibile vederla anche in tv. Come? In due modi: convertendo il segnale internet attraverso la smart tv oppure – in caso di abbonamento a Sky e sottoscrizione dell'offerta Sky-DAZN – ci si potrà collegare al canale 209 (DAZN 1).

Calcio in TV oggi e stasera sabato 6 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV di oggi sabato 6 febbraio 2021: