La terza giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con l'anticipo di Firenze che ha visto la Sampdoria espugnare il Franchi grazie all'1-2 maturato nel secondo tempo. Prima il vantaggio di Quagliarella su rigore, poi il pareggio di Vlahovic per la viola seguito dal gol del definitivo raddoppio ad opera di Valerio Verre che regala a Ranieri i primi 3 punti della stagione. Sabato pomeriggio invece, ad andare in scena alle 15:00 è stato il Sassuolo che ha travolto il Crotone grazie al roboante 4-1 che ha visto ancora una volta Caputo protagonista con una doppietta.

In serata invece, la Roma di Fonseca, nonostante abbia faticato non poco contro l'Udinese alla Dacia Arena, è riuscita comunque a portare a casa la prima vittoria in campionato grazie ad un gol meraviglioso di Pedro capace di insaccare la rete da 3 punti per i giallorossi. Nel lunch match di oggi, alle 12:30, ecco ritornare in campo l'Atalanta spumeggiante di Gasperini che con l'ennesima goleada (5-2 sul Cagliari) centra altri tre punti in classifica e si porta al primo posto a punteggio pieno con un numero di 13 gol realizzati in soli 3 turni. Nel pomeriggio invece, le vittorie di Parma e Benevento, rispettivamente contro Verona e Bologna.

Il Parma conquista i primi 3 punti della stagione. Il Benevento stende il Bologna e vola in classifica

Due gol subiti contro il Napoli all'esordio, ben quattro al Dall'Ara nel derby emiliano contro il Bologna e ora finalmente la vittoria. La prima in stagione, 1-0, per il Parma di Liverani capace di stendere il ben più quotato Verona di Juric con un gol arrivato praticamente dopo pochi secondi dall'inizio della gara ad opera di Kurtic. I ducali hanno gestito al meglio il vantaggio durante la partita nonostante la pressione degli avversari. Ma con Gervinho e lo stesso Kurtic ha comunque avuto più volte la possibilità di trovare il raddoppio. Ma finalmente arrivano comunque i primi 3 punti.

Non era facile per il Benevento invece battere un Bologna in salute capace di segnare ben 4 gol al Parma nel turno precedente. Ma la squadra di Pippo Inzaghi è stata comunque in grado di fare sua la partita nella ripresa con un gol di Lapadula nella ripresa. Il Bologna però non ha mai mollato trovando anche il gol del pareggio con Svanberg prima dell'intervento del Var che ha però annullato la rete del centrocampista degli emiliani. Per i sanniti, l'1-0 finale, rappresenta la seconda vittoria stagionale e 6 punti in classifica dopo tre gare: un punteggio davvero sorprendente.