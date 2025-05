video suggerito

Serie A, gli arbitri per le sfide Scudetto: La Penna in Napoli-Cagliari, Massa per Como-Inter Le designazioni arbitrali della 38ª giornata di Serie A. Napoli-Cagliari a La Penna, Como-Inter a Massa. Tutti gli arbitri dell'ultima giornata di campionato.

A cura di Vito Lamorte

Le designazioni arbitrali della 38ª giornata di Serie A 2024-2025: Napoli-Cagliari affidata a La Penna, Como-Inter a Massa. Tutti gli arbitri dell'ultima giornata di campionato. Con il passare delle ore sale l’attesa per la serata di venerdì, quando verrà assegnato lo Scudetto 2024-2025: in campo Napoli-Cagliari e Como-Inter per decidere quale sarà la squadra campione d'Italia.

Il programma del weekend è diviso su tre giorni con due partite al sabato (Bologna-Genoa e Milan-Monza) e domenica sei gare tutte allo stesso orario con le squadre che si giocheranno i posti della zona UEFA e salvezza.

Le designazioni arbitrali per Napoli-Cagliari e Como-Inter

La partita-scudetto dello stadio Maradona sarà diretta da Federico La Penna della sezione di Roma 1: può essere lui l'uomo che fischierà la fine del match che può regalare il quarto Scudetto alla squadra partenopea. L'arbitro di Como-Inter sarà Davide Massa della sezione di Imperia.

NAPOLI-CAGLIARI, venerdì 23 maggio ore 20:45: direttore di gara La Penna, assistenti Giallatini e Colarossi, quarto ufficiale Marchetti, VAR Paterna, AVAR Abisso.

COMO-INTER, venerdì 23 maggio ore 20:45: direttore di gara Massa, assistenti Perrotti e Rossi L., quarto ufficiale Sacchi, VAR Mazzoleni, AVAR Pezzuto.

Le designazioni arbitrali per la corsa Champions e salvezza

La Juve si gioca le sue chance Champions League in casa del Venezia, che deve vincere a tutti i costi per salvarsi. Sia la squadra di Tudor che quella di Di Francesco hanno bisogno dei 3 punti. La gara del Penzo verrà diretta dall'arbitro Colombo. Lo scontro salvezza è affidato a Doveri.

VENEZIA-JUVENTUS, domenica 25 maggio ore 20:45: direttore di gara Colombo, assistenti Costanzo e Passeri, quarto ufficiale Fourneau, VAR Di Paolo, AVAR Guida

TORINO-ROMA, domenica 25 maggio ore 20:45: direttore di gara Di Bello, assistenti Cecconi e Bhari, quarto ufficiale Cosso, VAR Chiffi, AVAR Paterna

LAZIO-LECCE, domenica 25 maggio ore 20:45: direttore di gara Fabbri, assistenti Carbone e Peretti, quarto ufficiale Ayroldi, VAR Meraviglia, AVAR Piccinini.

ATALANTA – PARMA, domenica 25 maggio ore 20:45: direttore di gara Marinelli, assistenti Bresmes e Votta, quarto ufficiale Prontera, VAR Gariglio, AVAR Sozza.

EMPOLI – H. VERONA domenica 25 maggio ore 20:45: direttore di gara Doveri, assistenti Alassio e Baccini, quarto ufficiale Feliciani, VAR Marini, AVAR Ghersini.

Serie A, tutti gli arbitri dell'ultima giornata di campionato

BOLOGNA – GENOA Sabato 24/05 h.18.00

Arbitro MONALDI

Assistenti MONDIN – BELSANTI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – MONZA Sabato 24/05 h.20.45

Arbitro RUTELLA

assistenti PRENNA – ARACE

IV: SANTORO

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

UDINESE – FIORENTINA Domenica 25/05 h. 20.45

Arbitro MARCENARO

Assistenti TOLFO – POLITI

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: MAZZOLENI