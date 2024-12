Serie A, anticipi e posticipi dalla 21ª alla 23ª giornata: Milan-Inter si gioca alle ore 18

video suggerito

Ada Cotugno

La Serie A ha diramato il calendario degli anticipi e dei posticipi per i prossimi due mesi. Grandi appuntamenti attendono il nostro campionato nelle prime battute del 2025 che saranno decisive per l'affollatissima corsa al titolo, con tante big pronte a contendersi il trono. Saranno settimane di grandi scontri diretti che, come da programma, si giocheranno tutti nella fascia pomeridiana.

I tre big match Juventus-Milan, Napoli-Juventus e Milan-Inter si giocheranno tutti alle ore 18:00, una coincidenza particolarissima. Ci saranno però altri scontri al vertice, come Atalanta-Napoli del 18 gennaio, Lazio-Fiorentina domenica 26 gennaio e Roma-Napoli pianificata per il prossimo 2 febbraio.

Il calendario degli anticipi e dei posticipi di Serie A

21ª giornata

Venerdì 17 gennaio

Roma-Genoa [DAZN/SKY]

Sabato 18 gennaio

15.00 Bologna-Monza [DAZN]

18.00 Juventus-Milan [DAZN]

20.45 Atalanta-Napoli [DAZN/SKY]

Domenica 19 gennaio

12.30 Fiorentina-Torino [DAZN]

15.00 Cagliari-Lecce [DAZN]

15.00 Parma-Venezia [DAZN]

18.00 Hellas Verona-Lazio [DAZN/SKY]

20.45 Inter-Empoli [DAZN]

Lunedì 20 gennaio

20.45 Como-Udinese [DAZN]

22ª giornata

Venerdì 24 gennaio

20.45 Torino-Cagliari [DAZN]

Sabato 25 gennaio

15.00 Como-Atalanta [DAZN]

18.00 Napoli-Juventus [DAZN]

20.45 Empoli-Bologna [DAZN/SKY]

Domenica 26 gennaio

12.30 Milan-Parma [DAZN]

15.00 Udinese-Roma [DAZN]

18.00 Lecce-Inter [DAZN/SKY]

20.45 Lazio-Fiorentina [DAZN]

Lunedì 27 gennaio

18.30 Venezia-Hellas Verona [DAZN]

20.45 Genoa-Monza [DAZN/SKY]

23ª giornata

Venerdì 31 gennaio

20.45 Parma-Lecce [DAZN]

Sabato 1 febbraio

15.00 Monza-Hellas Verona [DAZN]

15.00 Udinese-Venezia [DAZN]

18.00 Atalanta-Torino [DAZN]

20.45 Bologna-Como [DAZN/SKY]

Domenica 2 febbraio

12.30 Juventus-Empoli [DAZN]

15.00 Fiorentina-Genoa [DAZN]

18.00 Milan-Inter [DAZN/SKY]

20.45 Roma-Napoli [DAZN]

Lunedì 3 febbraio

20.45 Cagliari-Lazio [DAZN/SKY]