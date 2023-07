Sergio Rico parla per la prima volta dopo il terribile incidente a cavallo: “Mi sento molto fortunato” Sergio Rico ha parlato per la prima volta dopo l’uscita dalla terapia intensiva. Il portiere del PSG ha voluto ringraziare tutti coloro i quali gli sono stati vicini in queste settimane terribili: “Mi sento molto fortunato”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La caduta da cavallo, il coma, la terapia intensiva fino al ritorno a casa. Sono state settimane di grande apprensione dopo l'incidente subito da Sergio Rico. Il portiere del PSG lo scorso 28 maggio era stato ricoverato d'urgenza e intubato a causa di un trauma cranico dovuto proprio alla caduta da un cavallo a Huelva. L'estremo difensore spagnolo fu subito costretto al ricovero immediato all'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia.

Un incidente che gli stava costando la vita salvata anche grazie al provvidenziale intervenuto dell'elicottero che quel giorno trasportò immediatamente il portiere dei parigini all'ospedale di Siviglia. Fatale fu un calcio in testa da parte dell'animale che si era agitato improvvisamente facendolo cadere. Ridotto in fin di vita, le sue condizioni sono andate sempre più a migliorare fino all'uscita definitiva dalla terapia intensiva avvenuta quattro giorni fa. La luce in fondo al tunnel per Sergio Rico che oggi per la prima dall'incidente ha voluto parlare attraverso una story pubblicata sul proprio account Instagram.

Il messaggio pubblicato da Sergio Rico attraverso una Instagram Story.

Il 29enne spagnolo continuerà il suo recupero all'interno della struttura. Da escludere totalmente in questo momento qualsiasi tipo di valutazione su un suo rientro in campo. Questa possibilità sarà valutata, eventualmente, più avanti. Nel frattempo la famiglia può sorridere tirando un sospiro di sollievo per le settimane d'angoscia vissuta. Al fianco di Sergio Rico c'è stato subito il suo club, il PSG, ma anche altri club e compagni di squadra che sui propri profili social hanno condiviso messaggi di vicinanza e di forza allo spagnolo augurandosi una pronta guarigione e un rapido ritorno in campo.

Parole, messaggi e post apprezzatissimi dalla famiglia del giocatore e dallo stesso Sergio Rico che una volta uscito dalla terapia intensiva ha voluto subito condividere un messaggio di ringraziamento attraverso una Instagram Story. "Volevo ringraziare ognuna delle persone che mi hanno mostrato e mandato il loro affetto in questi giorni complicati – ha scritto il portiere spagnolo -. Continuo a lavorare sulla mia guarigione che sta migliorando ogni giorno. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di rivedervi presto".