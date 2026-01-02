Sergio Ramos vuole acquistare il Siviglia ma non potrà giocare in Spagna per la ‘Legge anti-Piqué’
Nelle ultime ore ha preso sempre più corpo l’ipotesi che Sergio Ramos, oggi 39enne, possa entrare nella proprietà del Siviglia. Il difensore andaluso, cresciuto calcisticamente proprio nel club biancorosso prima del trasferimento al Real Madrid, ha già vissuto un ritorno al Sánchez-Pizjuán e ha chiuso la sua più recente esperienza in Messico con il Monterrey lo scorso 16 dicembre.
Tornato in Spagna, Sergio Ramos intende proseguire la carriera in Europa e coltiva l’obiettivo di una possibile convocazione da parte di Luis de la Fuente per il prossimo Mondiale, che potrebbe rappresentare l’atto finale del suo percorso da calciatore.
Tuttavia, un suo eventuale coinvolgimento nell’acquisizione del Siviglia avrebbe conseguenze immediate sul piano sportivo. Ramos, infatti, non potrebbe più scendere in campo nella Liga a causa della cosiddetta ‘Legge Anti-Piqué', introdotta nel febbraio 2025 all’interno della normativa del Consiglio Superiore dello Sport (CSD) e recepita negli statuti della RFEF.
La norma nasce dopo il caso legato a Gerard Piqué, che da giocatore in attività aveva partecipato alla mediazione per portare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, beneficiando economicamente dell’operazione.
Per evitare conflitti di interesse simili, la legislazione spagnola vieta ora agli atleti ancora in attività di avere rapporti economici o societari con competizioni alle quali potrebbero prendere parte. Il principio cardine è la tutela dell’integrità sportiva e della totale imparzialità.
In concreto, la norma impedisce a qualsiasi sportivo di detenere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari in una competizione in cui è coinvolto. Una disposizione che vale per tutte le discipline e che punta a garantire trasparenza assoluta nella gestione dello sport professionistico.
Di conseguenza, qualora Sergio Ramos diventasse proprietario del Siviglia, gli sarebbe preclusa la possibilità di firmare per squadre di Primera o Segunda División. L’unica strada per proseguire la carriera da calciatore resterebbe dunque quella di un trasferimento all’estero, in uno degli altri campionati europei.