Sergio Ramos può tornare in campo dopo sei mesi da disoccupato: arriva la chiamata dal Messico Il Monterrey ha offerto un contratto a Sergio Ramos, il difensore è pronto a tornare in campo a 38 anni: non gioca dalla fine della scors astagione.

A cura di Ada Cotugno

Sergio Ramos è pronto a entrare in azione nell'ultima parte di questa stagione. Il difensore spagnolo è senza squadra dallo scorso luglio e dopo la fine dell'esperienza al Siviglia ha deciso di prendersi qualche mese per sé senza però annunciare il ritiro. Ma ora in Spagna sono sicuri che sia pronto per l'ultimo contratto della sua carriera che lo porterebbe in Messico, al Monterrey.

Le voci di un possibile approdo in Sudamerica giravano già da qualche tempo, con il Boca Juniors fortemente interessato alle sorti del difensore, ma probabilmente si unirà alla squadra messicana per stravolgere completamente il campionato messicano che è cominciato da appena quattro partite.

Ramos può finire in Messico

A 38 anni Ramos può strappare l'ultimo grande contratto prima di chiudere la sua carriera e voltare pagina, soprattutto perché dopo oltre sei medi si inattività non ha mai formalmente annunciato il suo ritiro dalle scene. Così ha lasciato aperto lo spiraglio per il ritorno in campo che avverrà in una squadra davvero difficile da pronosticare. Secondo quanto riportato dal Chiringuito il difensore sta per firmare con il Monterrey, club messicano della città di Monterrey.

Dalla Spagna sono più che sicuri che mancano soltanto gli ultimi dettagli per annunciare questo clamoroso trasferimento. Ramos avrebbe anche scelto il numero di maglia, il 93, in onore al gol segnato in finale di Champions League contro l'Atletico Madrid in pieno recupero. Un omaggio alla storia del Real Madrid ma anche alla sua immensa carriera che potrebbe concludersi in una destinazione esotica. Il difensore non gioca dalla fine della scorsa stagione, ma in tutti questi mesi si è mantenuto sempre in allenamento, in attesa di una proposta soddisfacente che adesso sembra essere finalmente arrivata.