Sergio Ramos litiga con i tifosi in Messico: perde la pazienza e li affronta faccia a faccia

A cura di Vito Lamorte

Sergio Ramos litiga con i tifosi in Messico: l'ex difensore di Real Madrid e Siviglia perde la pazienza e li affronta faccia a faccia all'esterno dell'hotel per difendere la sua squadra, il Monterrey, dalle critiche dopo i risultati deludenti delle ultime partite.

A livello individuale, la vita messicana è iniziata bene per Ramos, con quattro gol in sette presenze in tutte le competizioni finora: è stato lui a fare gol lo scorso weekend su rigore contro il Tigres, in una delle più grandi rivalità del calcio messicano. Il Monterrey ha perso 2-1 in rimonta e in virtù di questo risultato il Monterrey è ora al nono posto, con 11 punti di ritardo rispetto all'attuale capolista Toluca. Un bilancio non positivo nelle 15 partite giocate: sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.

Sergio Ramos litiga con i tifosi del Monterrey: li affronta faccia a faccia

Sergio Ramos ha avuto un duro scambio di opinioni con i tifosi del Monterrey, che si sarebbero lamentati per le recenti prestazioni del club e per la sconfitta contro i rivali del Tigres.

In un video ripreso all'esterno dell'hotel dove la squadra è ritiro, il difensore spagnolo ha affrontato i supporter del club messicano e ha puntato il dito contro di loro facendo gesti con le mani in riferimento al loro modo di sostenere la squadra nel momento di difficoltà.

Il calciatore spagnolo con il suo comportamento ha provato a far capire ai tifosi che la squadra in questo momento ha bisogno di aiuto e non di contestazioni.

Il Monterrey tornerà in campo mercoledì in casa contro il Club America, attualmente secondo nella Liga MX a due punti dal Toluca: può essere il momento di svolta per la squadra di Sergio Ramos ma l'ex capitano della Spagna in questa sua uscita ha fatto capire che il Monterrey in questo momento ha bisogno del supporto dei tifosi.