Sergio Ramos si allena anche in piena notte: i tifosi invocano il suo ritorno al Real Madrid

A cura di Ada Cotugno

A 38 anni Sergio Ramos non ne vuole sapere di farsi da parte e continua ad allenarsi come se dovesse scendere in campo domani: dopo la fine dell'avventura al Siviglia il difensore è rimasto senza squadra ma non ha perso il ritmo e sarebbe pronto. a tornare se qualche squadra avesse bisogno di lui. E se dovesse essere proprio il Real Madrid?

La suggestione di un ritorno ai Blancos ha affascinato tutti i tifosi che lo richiamano a gran voce per sopperire ai tanti infortuni che hanno colpito la squadra nell'ultimo periodo. Essendo un parametro zero potrebbe arrivare immediatamente, senza dover attendere il mercato di gennaio, e per di più a costi molto contenuti. In attesa di un'eventuale chiamata lo spagnolo si allena perfino di notte, come ha mostrato sua moglie nell'ultima storia pubblicata su Instagram.

Ramos e l'allenamento di notte

Sembra assurdo, dato che per il giocatore non c'è nessun impegno all'orizzonte e si tratta soltanto di un hobby. Eppure Ramos prende seriamente ogni allenamento e approfitta di tutti i momenti liberi per potersi rimettere in forma come se dovesse scendere immediatamente in campo. Sua moglie Pilar Rubio ha immortalato l'ultima fatica del difensore che ha cominciato la sua sessione nel giardino della loro casa nel cuore della notte.

A illuminarlo ci sono le luci del vialetto che taglia il giardino, sfruttato come pista per poter fare qualche accelerazione e scatto in salita, dato che si trova in pendenza. Vestito di tutto punto, con una divisa bianca che ricorda quella del Real Madrid, Ramos fa avanti e indietro noncurante del fatto che siano ormai passate le 22:00.

La moglie è incredula, ma il suo allenamento notturno ha fatto impazzire tutti i tifosi che sospettano qualcosa. Perché sottoporsi a queste sessioni così intense se non ha una squadra? È pronto per tornare in campo? I sostenitori dei Blancos lo vorrebbero immediatamente in squadra, ma il difensore non si sbilancia sul futuro anche se continua a lavorare per farsi trovare pronto.