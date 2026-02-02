Sergio Ramos ospita vecchi amici tra vini pregiati e anguille: la cena da 15 mila euro finisce online

Sergio Ramos ha pubblicato una serie di storie su una rimpatriata con vecchi amici che è costata un prezzo più che proibitivo a molti. Tra bottiglie di vino pregiato e cibo gourmet il difensore spagnolo, attualmente svincolato, per la cena ha speso oltre 15 mila euro: “Avrei dovuto fare lo chef”

La vita da svincolato non sembra pesare a Sergio Ramos che dallo scorso dicembre si è liberato dal suo ultimo contratto, con i messicani del Monterrey. In attesa di trovare una nuova stimolante avventura sportiva, trascorre le sue giornate tra allenamenti personalizzati e i piaceri della bella vita che non manca di pubblicare e rendere pubblici sui suoi account seguiti da milioni di appassionati. Che sono rimasti straniati da una delle ultime storie in cui Ramos ha pubblicato foto e video di una delle ultime rimpatriate da lui organizzate con vecchi amici: una cena casalinga che è costata la bellezza di oltre 15 mila euro tra bottiglie di vino pregiato e piatti gourmet.

"Avrei dovuto fare lo chef" ha scritto scherzano Sergio Ramos sui propri profili social mostrando la cene preparata nella sua dimora di Madrid in vista di una cena per pochi intimi. "Ritrovo con gli amici, chiacchiere e camino" ha poi aggiunto mostrandosi all'opera di fronte al camino. "Perle da condividere… Cibo eccellente, amici di una vita e un 2015 da ricordare. Questa è la vita!" ha poi concluso, circondato da cibi e bevande per molti semplicemente proibitivi.

Sergio Ramos e l'esclusiva cena per gli amici: bottiglie da 10 mila euro

Accanto a Sergio Ramos si possono infatti vedere diverse bottiglie di vino di qualità e costosissime. C'è un Petrus Pomerol del 2015, il cui costo si aggira attorno ai 10.000 euro. Poi una seconda bottiglia è un Grands Echezeaux del 2012 , del valore di oltre 3.000 euro; una terza, una bottiglia di Chateau Latour, del valore di circa 1.000 euro ed infine un'altra, di Dom Pérignon, il cui costo si aggira sui 2.000 euro. Ma non solo, anche il piatto preparato e a cinque stelle: una padellata di anguille novelle, il cui valore al chilogrammo può arrivare fino a 1.000, 1.100 euro. Il totale della serata? Conti alla mano, oltre 15 mila euro.

L'amore mai nascosto per l'arte e per il lusso di Sergio Ramos

Una cena luculliana che conferma l'altissima qualità e il tenore di vita che Sergio Ramos ha sempre tenuto negli anni, sempre pronto a ostentare quanto di piacevole gli ha regalato il calcio a cavallo di una carriera unica, che lo ha eletto tra i più forti e vincenti difensori di ogni tempo. Un vero e proprio stile di vita e gusto, tra orologi e abiti di estremo lusso, senza dimenticare un parco auto di supercar, oltre a ville e appartamenti disseminati nel mondo e una collezione d'arte con alcune opere direttamente tatuale sulla pelle, come riproduzioni celebri di Banksy e Salvador Dalì.