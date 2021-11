Sergio Ramos non riesce più a giocare, la mossa disperata del PSG: stracciare il contratto C’è grande preoccupazione in casa PSG per la situazione medica di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo non è mai stato convocato da Pochettino e nonostante le rassicurazioni di Leonardo si inizia a vociferare che la rescissione “non è più fantascienza”. Il 35enne non è mai sceso in campo con i compagni ed è alle prese con un problema al polpaccio che già lo scorso anno lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi.

A cura di Vito Lamorte

Il suo arrivo a Parigi era stato accolto con grande clamore sia in Francia che in Spagna. Il mancato rinnovo con il Real Madrid è stato argomento di discussione per settimane e quando è arrivato l'annuncio del Paris Saint-Germain in tanti hanno pensato che Sergio Ramos fosse approdato sotto la Tour Eiffel perché i francesi gli garantivano un ingaggio che la Casa Blanca non poteva più permettersi. La presentazione in grande stile al Parc du Princes con Messi, Donnaruma, Hakimi e Wijnaldum ha fatto sognare i tifosi parigini ma i problemi fisici con cui è alle prese il calciatore spagnolo pongono molti dubbi sulla sua situazione fisica.

L'ex difensore centrale del Real non ha giocato nemmeno un minuto con il PSG a causa di un problema al ginocchio, Mauricio Pochettino non lo ha mai convocato in questa stagione e alcune indiscrezioni di un giornalista francese fanno riferimento ad un problema molto peggiore del previsto: "Da quello che mi dicono dal Real la cartilagine sarebbe interessata, ciò significa che non c'era solo un menisco da pulire. Considerato che è stata colpita una parte importante del ginocchio è probabile che anche altre parte possano essere lesionate".

Se Leonardo tende a minimizzare la situazione, rispondendo duramente alle critiche ("Sapevamo che aveva un problema, sapevamo tutto. Ma la stampa spagnola sta giocando e voi fate il suo gioco"), ecco che il quotidiano Le Parisien oggi ha fatto il punto sul caso Sergio Ramos e ha fatto sapere che l'opzione della rescissione contrattuale "non è più fantascienza, sebbene non sia all'ordine del giorno". Secondo il giornale transalpino a Parigi potrebbero aver preso atto dell'errore di valutazione ma non sono ancora arrivati ad una decisione definitiva: lo spagnolo dovrebbe riprendere gli allenamenti con la squadra durante in settimana secondo il comunicato medico pubblicato giovedì scorso.

A tre mesi e mezzo dalla visita medica iniziale, le voci sullo stato di salute di Sergio Ramos sono cambiate e dopo l'infortunio al ginocchio ora il difensore andaluso soffrirebbe di un problema polpaccio, che lo aveva tenuto a lungo durante la passata stagione. Nonostante questa situazione il PSG spera nel ritorno in campo del calciatore e il club sta monitorando continuamente la situazione medica del 35enne per evitare di prendere decisioni in maniera precoce. La rescissione appare davvero l'ultima strada.

Sergio Ramos è sbarcato a Parigi libero da qualsiasi contratto e ha firmato per due anni con il club della capitale francese.