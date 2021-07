L'Italia si appresta a vivere la semifinale contro la Spagna per sognare Wembley, giocando a Wembley. Una prova generale in vista di una possibile finale, oramai distante 90 minuti (o 120 più o rigori se non si supererà la Spagna sul campo), conquistata cammin facendo nella conferma di un progetto solido, reale, che ha avuto la prova del nove gara dopo gara. Malgrado un girone di qualificazione importante, un avvio nel Gruppo A, imperioso, c'erano dubbi su questi Azzurri fino ad oggi mai impegnati in scontri diretti senza appello. Austria e Belgio hanno mostrato la solidità della squadra, mostrando doti di sofferenza e determinazione. C'è qualche punto debole, ma è il gruppo e la sua forza a doverlo colmare.

Italia-Spagna dirà dunque ancora una volta di che pasta sia fatta la Nazionale di Roberto Mancini che ha entusiasmato i cuori e ci ha portati in semifinale europea ad un passo dal grande sogno. Non è scontato il prosieguo. Le Furie Rosse di Luis Enrique sono cresciute e hanno preso confidenza con una generazione di talenti che si sta formando e che passerà anche dalle Forche caudine azzurre. Una sfida vera, dove ci dovranno essere conferme importanti.

Le note dolenti azzurre non mancano: non c'è Spinazzola, tra i migliori azzurri del torneo continentale, fermato dalla rottura del tendine d'Achille. Un infortunio che prolunga il calvario di altri giocatori di Mancini, che era iniziato con la convocazione (e poi immediato ritiro) da parte di Stefano Sensi. La cristalleria azzurra ha rischiato poi di creparsi ulteriormente con capitan Chiellini che si è fermato in tempo, ma che vive di partita in partita con l'ansia (e la consapevolezza) di chi sa che età, logorio e fatiche possono incidere sul proprio fisico da un momento all'altro. Sena dimenticare Verratti, cuore pulsante in mediana, che ha iniziato in panchina e sta ancora cercando la condizione ideale per esprimersi a livelli assoluti.

Poi le certezze. Donnarumma in porta ha messo i guantoni laddove servivano dimostrando di non occuparsi di mercato (dove ci pensa Raiola) ma restando concentrato sulla causa azzurra; Barella ha confermato la forma da campionato, dove ha trascinato l'Inter allo scudetto e assapora la medesima mentalità in nazionale; Jorginho campione d'Europa col Chelsea che è il fulcro del gioco di Mancini; Insigne reduce dalla sua più bella stagione in campionato, maturo al punto giusto di sacrificarsi e sorprendere.

Sono mancati gli attaccanti, Ciro Immobile e il ‘Gallo' Belotti e i loro gol. Al momento non li abbiamo patiti, anche grazie a degli esterni e trequartisti capaci di segnare e far segnare come Berardi, Chiesa, Pessina. Tutto lascia pensare che contro la Spagna si rivedrà dunque la scrittura di un film fin qui bellissimo, dove si deve ancora decidere il finale. Per giocare a Wembley conquistandosi il diritto di ritornarci in quello che il presidente federale Gravina ha definito giustamente "un concetto di bellezza che va oltre il gioco e i risultati, che si respira per il senso di appartenenza di amicizia all'interno del gruppo azzurro". Fino alla fine. Fino alla finale.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Ct – Roberto Mancini

Indisponibili: Spinazzola

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Olmo, Morata, Ferran Torres

Indisponibili: Sarabia

Ct – Luis Enrique