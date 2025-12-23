Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni

Tragedia in Montenegro: il calciatore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere precipitato da una seggiovia nella stazione sciistica di Savin Kuk, davanti alla moglie. La donna è rimasta ferita. Aperta un’indagine sulle cause dell’incidente.

Il calcio tedesco è in lutto per la morte del calciatore Sebastian Hertner deceduto a 34 anni dopo essere precipitato da una seggiovia alta circa 70 metri. L'incidente è avvenuto nel comprensorio sciistico di Savin Kuk, sui monti Durmitor, nel nord del Montenegro, nei pressi della cittadina di Zabljak.

Secondo le prime ricostruzioni, una seggiovia biposto si sarebbe staccata dal cavo, andando a collidere con il sedile posteriore. Nell'impatto Hertner ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, morendo sul colpo per le gravi ferite riportate. Accanto a lui c'era la moglie trentenne, che ha assistito alla tragedia ed è rimasta intrappolata nella seggiovia: soccorsa dopo ore di interventi complessi, ha riportato la frattura di una gamba.

Almeno altri tre turisti sono rimasti sospesi sulle seggiovie per diverse ore prima di essere messi in salvo. Le autorità montenegrine hanno disposto la chiusura immediata dell'impianto e la procura ha aperto un'indagine per chiarire le responsabilità e verificare eventuali guasti tecnici.

Hertner era un difensore cresciuto nel vivaio dello Stoccarda, con una lunga carriera tra Seconda e Terza divisione tedesca. Ha vestito, tra le altre, le maglie di TSV 1860 Monaco, Erzgebirge Aue e Darmstadt 98, collezionando numerose presenze nel calcio professionistico. Più recentemente era ancora in attività come capitano dell'ETSV Amburgo, nell'Oberliga, la quinta divisione.

Il club ha annunciato la sua morte con queste parole: "È con grande tristezza che annunciamo oggi che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente durante una vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian".

Cordoglio anche dallo Stoccarda, dove Hertner aveva mosso i primi passi: "Il VfB Stuttgart piange la perdita del suo ex giocatore delle giovanili Sebastian Hertner, scomparso in un tragico incidente all'età di 34 anni".

Chi era Sebastian Hertner, morto nell'incidente in seggiovia in Montenegro

Ex nazionale tedesco Under 18 e Under 19, Hertner era considerato una promessa del calcio tedesco e aveva condiviso il campo, nelle giovanili, con futuri protagonisti come Christoph Kramer e Felix Kroos.

Ha giocato per tanti anni in seconda divisione (la nostra Serie B) con il Monaco 1860, l'Erzgebirge Aue e il Darmstadt . Oggi giocava nell'Oberliga (quinta divisione) come capitano dell'ETSV Amburgo.La sua morte improvvisa ha scosso il mondo del calcio e riacceso l'attenzione sulla sicurezza degli impianti sciistici.