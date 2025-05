video suggerito

Scoppia una rissa fra i tifosi inglesi prima della finale di Europa League: si lanciano di tutto I residenti di San Sebastian hanno allertato le autorità dopo lo scontro violento scoppiato fra i tifosi di Manchester United e Tottenham: la lite è degenerata velocemente. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poche ore dalla finale di Europa League in pieno centro a San Sebastian è scoppiata una rissa fra i tifosi di Manchester United e Tottenham. Decine di migliaia di persone hanno preso d'assalto la città per assistere alla partita, arrivando dopo viaggi in barca di diverse ore a causa dei prezzi proibitivi dei voli, e nella serata di ieri due frange della tifoseria si sono scontrate violentemente, provocando danni a tutto ciò che c'era attorno a loro.

Le immagini sono state riprese dalle finestre di alcune abitazioni in via Fermín Calbetón, una strada stretta in cui gli inglesi si sono ritrovati faccia a faccia. I residenti hanno chiamato le autorità intorno alle 21:20, spaventati per quello che stava succedendo: in strada i tifosi delle due squadre hanno cominciato a lanciarsi di tutto, perfino tavolini e bidoni della spazzatura che sono stati usati come vere e proprie armi. Per fortuna il caos è stato sedato dopo qualche minuto e nessuno è finito in ospedale.

La rissa fra i tifosi di Manchester United e Tottenham

Le immagini riprese dai residenti di San Sebastian sono sconvolgenti. I tifosi inglesi, arrivati in città per la finale di Europa League che si giocherà questa sera tra Manchester United e Tottenham, si sono scontrati in una strada del centro, diventata campo di battaglia per una rissa. La situazione è degenerata molto in fretta diventando violenta: dai video diffusi sui social si vedono alcuni uomini che si scaraventano addosso tutti gli oggetti che riescono a trovare su loro cammino.

Una persona ha usato un tavolino come arma da lanciare sui rivali, un'altra ha colpito diverse persone con un secchio della spazzatura trovato al bordo della strada. Intorno alle 21:20 sono state allertate la autorità che per fortuna sono riuscite a sedare la lite violenta che ha spaventato passanti e commercianti, dato che tutti i locali erano ancora aperti. Nessuno è stato arrestato e poche persone sono state soccorse dall'ambulanza giusta sul posto, senza essere portate in ospedale. In città c'è la massima allerta per la finale di questa sera e il rischio di nuovi scontri è molto elevato, vista la massiccia presenza di tifosi.