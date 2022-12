Scontro frontale nella notte, muore il calciatore Luis Miguel Lopez: arrestato il guidatore ubriaco Tragedia nel calcio spagnolo: è morto a 23 anni Luis Miguel Lopez, conosciuto come ‘Luismi’. Arrestato il conducente dell’altro veicolo, positivo all’alcol test.

A cura di Paolo Fiorenza

Lutto nel calcio spagnolo, per la morte a 23 anni di Luis Miguel López, conosciuto come ‘Luismi': il giocatore del CD Fuentes è deceduto in seguito ad un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri nei pressi di Saragozza. La dinamica dello scontro è stata di tale violenza da non lasciare scampo al giovane: la sua vettura infatti ha impattato frontalmente con un altro veicolo che proveniva nella direzione opposta.

Luismi non ha avuto alcuna possibilità di salvarsi, mentre più fortunato è stato un altro calciatore che era seduto al suo fianco, Pablo Solans, che è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto in un tratto di autostrada (la N-232) in cui sono in corso dei lavori, circostanza che può aver favorito la tragedia. Colpe pesanti le ha sicuramente il guidatore dell'altra macchina: la Guardia Civil lo ha infatti arrestato, ritenendolo responsabile dello scontro e in conseguenza della morte dello sfortunato calciatore.

La persona fermata è accusata dei reati di omicidio colposo, guida spericolata e guida con tasso di alcol positivo: l'uomo era dunque ubriaco quando si è messo al volante, circostanza che probabilmente è stata determinante nel fargli perdere il controllo della sua vettura e centrare in pieno quella del 23enne. Dopo le prime indagini effettuate, il conducente dell'altro veicolo coinvolto è stato dunque arrestato e portato questa mattina davanti a un tribunale.

Il club di Luismi, il CD Fuentes, milita nella categoria Regional Preferente – nel quinto livello della piramide calcistica spagnola – ed era recentemente assurto agli onori nazionali quando aveva affrontato l'Osasuna in una partita di Copa del Rey. Il match si era giocato lo scorso 12 novembre e si era concluso con la vittoria della squadra della Liga per 4-1. In campo era sceso da titolare anche il giovane Luis Miguel: le foto sorridenti di allora per quel giorno di fama sognata fin da bambino stridono ora in maniera straziante con i messaggi di cordoglio che arrivano da tutta la Spagna a Fuentes de Ebro, piccola città della comunità autonoma di Aragona.

Il povero Luis Miguel Lopez, morto a soli 23 anni

Testimone degli attimi successivi alla tragedia è stato il vice allenatore del CD Fuentes, David Falcon, che viaggiava dietro l'auto occupata dai due calciatori. Ha assistito al tentativo di rianimazione del giovane deceduto e poi ha raccontato cosa ha visto in quei drammatici momenti: "Abbiamo finito l'allenamento verso le dieci di sera. Luismi è partito con Pablo un paio di minuti prima di noi. Non ho assistito all'incidente, ma ci sono stati più scontri a catena. Ho dovuto frenare bruscamente per evitare di scontrarmi con il veicolo che era davanti a me. A sua volta quello che era dietro, quello di Jaime, l'allenatore dei portieri, si è scontrato con il mio. Quando siamo arrivati, vedere il tentativo di rianimazione è stato un dramma. Per fortuna a Pablo non è successo niente. È una tragedia".

Il CD Fuentes ha mostrato la sua disperazione per la terribile notizia attraverso i propri profili social: "Assolutamente sgomenti per la morte del nostro giocatore Luis Miguel Lopez ‘Luismi'. Possa il tuo sorriso essere eterno. Riposa in pace", si legge nella nota. Altri club spagnoli, come l'Osasuna, hanno inviato messaggi di cordoglio al club, alla famiglia e alle persone vicine al calciatore deceduto.