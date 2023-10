Scontri tra tifosi di Verona e Napoli ore prima della partita: guerriglia nel mercato tra la gente Tensione e paura in vista di Verona-Napoli anticipo delle 15:00 della 9a giornata di campionato di Serie A. Vicino allo Stadio Bentegodi lanciati fumogeni e bombe carta tra le persone che erano al mercato.

A cura di Alessio Pediglieri

Ritorna oggi la Serie A con la partita delle 15:00, in programma Verona-Napoli e con la ripresa del calcio arrivano anche le prime notizie di nuovi tafferugli e incidenti. Questa mattina sono stati registrati contatti tra tifosi napoletani e veronesi nelle vicinanze dello Stadio Bentegodi. Gli ultrà sono arrivati in zona stadio fin dalle 10.30 del mattino, lanciando lacrimogeni e usando bombe carta, scatenando panico e paura tra le persone che erano arrivate a fare acquisti al mercato del sabato attorno al Bentegodi.

Un clima tesissimo che fa da triste cornice al match che vede di fronte due tifoserie storicamente separate da una acredine e rivalità sportiva storica. Purtroppo, tutto è già degenerato tra le strade della città, con un centinaio di ultrà del Napoli che, partiti nella notte, sono arrivati nella zona di Porta Nuova, con l'intento preciso di creare scompiglio secondo le prime ricostruzioni dei fatti. Gli ultrà infatti, con un'azione premeditata – come ha riferito la Questura – e tutti incappucciati per evitare l'immediato riconoscimento, hanno provato ad entrare subito in conflitto con i tifosi scaligeri nei pressi del Bentegodi, all'altezza dell'entrata predisposta per il settore ospiti. Non prima di aver messo in subbuglio il traffico locale, invadendo le strade cittadine in Zona Fiera, sin dal momento in cui hanno iniziato ad avvicinarsi al Bentegodi.

Nel trambusto hanno creato anche panico tra le persone che come ogni sabato mattina si sono recate al vicino mercato per fare acquisti. Molti di loro sono stati fermati anche da diversi agenti in borghese e immediatamente posti a identificazione da parte delle forze dell'ordine prontamente intervenute. Ovviamente il primo provvedimento automatico che scatterà sarà quello del daspo, procedimento che impedirà di poter presenziare a qualsiasi evento sportivo. Oltre al drappello degli ultrà napoletani nei pressi del mercato sono stati poi bloccati altri 300 tifosi, anche loro sottoposti ad identificazione, in area Europa una zona lontana dallo stadio Bentegodi.