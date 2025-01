Scontri in mezzo al campo al termine di L’Aquila-Samb: i tifosi si affrontano con cinte e bastoni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Bruttissimo finale per l'atteso match del girone F di Serie D tra L’Aquila-Samb: dopo il triplice fischio si sono verificati scontri tra le due tifoserie sul prato dello stadio Gran Sasso d’Italia, che una quindicina di minuti dopo la fine del match si sono affrontate con cinte e bastoni prima dell'arrivo delle forze dell’ordine.

Alla fine della partita, finita 3-0 per gli ospiti, dopo il deflusso di buona parte del pubblico ci sono stati durissimi scontri tra le due tifoserie: il contatto si è verificato dentro il campo da gioco, con immagini tremende. La Polizia ha dovuto lavorare a lungo per far tornare la calma e riportare la situazione alla normalità. Non ci sono notizie su feriti o fermi, fino a questo momento.

All'uscita dallo stadio il pullman della Samb è stato oggetto di lancio di bottiglie e oggetti. Un finale non degno di una partita così importante come il big match del girone tra la prima e la seconda della classe.

La Samb difende i suoi tifosi: "Mancanza di idonee misure di sicurezza"

La nota del club marchigiano dopo la prima ricostruzione riportata dalle agenzie di stampa sugli scontri che si sono verificati allo stadio Gran Sasso d’Italia.

La Us Sambenedettese smentisce quanto diffuso dall’Ansa in merito ai disordini avvenuti alla conclusione della partita l’Aquila Sambenedettese, quasi ad imputare il fatto alla tifoseria ospite. Quanto accaduto va ricondotto alle opinabili scelte operate da chi doveva occuparsi della sicurezza. I tifosi della Sambenedettese che si trovavano in tribuna sono stati indirizzati verso la curva ospiti passando per il campo, per farli defluire dallo stadio. In quel mentre alcuni tifosi dell’Aquila, dalla propria curva, hanno scavalcato i cancelli e si sono diretti verso la curva ospiti. Tale fatto ha generato gli scontri. La mancanza di idonee misure di sicurezza ha reso possibile, altresì, che due tifosi dell’Aquila forzassero la porta di ingresso che dal campo conduce agli spogliatoi, fortunatamente senza esiti negativi per l’incolumità delle persone ivi presenti.

La Samb vola in testa al girone F: +12 su L'Aquila

Grande prova di forza della Samb di Palladini, che batte L'Aquila seconda in classifica e vola a +12, consolidando la vetta e mettendo una serie ipoteca sulla promozione. Decidono i gol di Chiatante, Guadalupi e Kerjota.