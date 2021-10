Scontri a Wembley durante Inghilterra-Ungheria delle Qualificazioni ai Mondiali Nel corso della partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 tra Inghilterra e Ungheria ci sono stati violenti scontri tra i tifosi dell’Ungheria e gli steward a Wembley, la polizia inglese è stata costretta a intervenire.

A cura di Alessio Morra

A Wembley ci sono stati dei duri scontri durante la partita delle Qualificazioni ai Mondiali tra l'Inghilterra e l'Ungheria. Gli scontri ci sono stati quando era in corso il match. Decine di tifosi ungheresi si sono diretti verso gli steward che dovevano controllarli e delimitavano la zona riservata ai tifosi ospiti.

Scene davvero brutte si sono viste a Wembley dove gli steward hanno dovuto proteggersi dall'aggressione dei tifosi magiari. La polizia è stata costretta a intervenire e ha dovuto usare i manganelli per cercare di ristabilire l'ordine, tutto questo mentre i tifosi ungheresi con pugni e calci cercavano di colpire steward e forze dell'ordine. La partita non è stata interrotta e l'Inghilterra si è trovata ad attaccare proprio in quella zona mentre c'erano gli scontri.

L'ordine poi è stato ristabilito e gli animi si sono calmati. La Football Association si aspettava non più di 1000 tifosi ungheresi, ma in realtà erano molti di più e lo si è notato anche quando i calciatori dell'Inghilterra si sono inginocchiati prima del calcio d'inizio. Quei tifosi hanno protestato contro il gesto simbolo del Black Live Matters fischiando pesantemente i calciatori dell'Inghilterra. La FA ha fatto sapere che riporterà tutto quello che è successo a Wembley all'attenzione di Fifa e Uefa.

(in aggiornamento)