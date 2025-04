video suggerito

Sciocchezza di Yildiz, espulso in Juve-Monza: quante giornate di squalifica rischia, il regolamento Cosa rischia Yildiz dopo l'espulsione in Juventus-Monza. Cosa dice il regolamento e perché rischia di saltare Bologna e Lazio.

A cura di Marco Beltrami

Un Kenan Yildiz come non l'abbiamo mai visto. L'attaccante turco in Juventus-Monza si è reso protagonista di un brutto intervento nei confronti di un avversario che gli è costato l'espulsione. L'arbitro Perenzoni su segnalazione dei suoi colleghi in sala VAR ha fatto ricorso all'on-field review, per sanzionare il giovane talento, protagonista fino ad oggi di un comportamento sempre impeccabile in campo. Una brutta notizia per la Juve che rischia di perderlo anche per entrambi gli sconti diretti in programma nei prossimi turni.

Perché Yildiz è stato espulso in Juve-Monza

L'episodio in questione è andato in scena nel finale del primo tempo, con la squadra di Tudor in controllo e sul 2-0. Dopo un contrasto con Bianco, Yildiz ha rifilato un colpo che ha fatto crollare sul terreno di gioco il biancorosso. Una situazione "sfuggita" al direttore di gara, ma non al Var con Perenzoni che dopo aver rivisto il contatto sui monitor non ha avuto dubbi: rosso diretto per Yildiz che ha accettato il provvedimento senza nessuna contestazione da parte del calciatore.

Effettivamente un replay della giocata da una posizione più alta e alle spalle dei due calciatori, mostra il colpo duro rifilato da Yildiz a Bianco. Una sbracciata con l'intervento del gomito, a colpire l'avversario sulla parte bassa del collo. Prima di uscire dal terreno di gioco, il turco ha alzato il braccio per scusarsi con tutti i tifosi, mentre Tudor ha protestato con il direttore di gara.

Quante giornate di squalifica rischia Yildiz

Quante giornate di squalifica rischia Yildiz? Il giocatore della Juventus è stato espulso per condotta violenta. Un provvedimento che potrebbe costargli una squalifica di due giornate, e non dunque di un solo turno come previsto in automatico dal cartellino rosso. Una brutta notizia per la Juventus che nelle prossime due sfide si giocherà una buona fetta delle sue chance di qualificazione alla Champions. In programma infatti ci sono gli scontri diretti contro Bologna e Lazio.

Cosa dice il regolamento sulla squalifica di Yildiz

Si legge nel regolamento, e nell'articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva

"Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate".