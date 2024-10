Schmeichel intervista Adeyemi dopo Dortmund-Celtic, ma prima ha qualcosa da dirgli: “Non ti perdonerò mai”

video suggerito

Peter Schmeichel era inviato per la CBS Sport alla sfida di Champions tra Borussia Dortmund e Celtic terminata con il punteggio di 7-1 in favore dei tedeschi. L'ex portiere danese e leggenda del Manchester United ha guardato la partita in tribuna anche per osservare da vicino suo figlio Kasper che difende proprio la porta degli scozzesi. Per lui non è stata una serata semplice e anche per questo a fine partita, prima di intervistare l'attaccante del Borussia, Karim Adeyemi, papà Peter vuole dire al calciatore giallonero ciò che pensa davvero.

"Non ti perdonerò mai per quello che hai fatto oggi a mio figlio". Scherza chiaramente Schmeichel facendo scaturire una risata generale in studio dove c'erano Henry, Richards e Carragher. Adeyemi ha infatti messo a segno una tripletta diventando uno dei migliori in campo della partita. L'intervista poi va avanti con Adeyemi che svela il suo grande segreto vincente sempre mantenendo una linea scherzosa: "Mia moglie ha preparato i broccoli, forse è per questo". Peter Schemichel svela cosa ha detto a suo figlio Kasper a fine partita.

L'ex leggenda del Manchester United era stato inquadrato più volte in tribuna mentre osservava sofferente le offensive continue del Borussia Dortmund verso la porta del Celtic difesa da suo figlio Kasper. Di fatto per quest'ultimo è stato una serata a dir poco surreale e da cancellare quanto prima, soprattutto per salvaguardare il morale. "Gli ho detto mentre usciva dal campo: ‘Questa è stata una cattiva giornata – racconta -. Prendila per quello che è, vai avanti e sii un leader nello spogliatoio per aiutare la squadra a riprendersi da questo stop".

Le parole di Peter Schmeichel per suo figlio Kasper

Peter Schmeichel ha sottolineato come la partita vista sia stata a dir poco a senso unico: "Oggi è stata solo una di quelle giornate inspiegabili – ha raccontato ancora -. Ci sono stati così tanti tiri e sette di essi hanno trovato la rete". Il Borussia Dortmund è stato di fatto a dir poco perfetto contro il Celtic arrivando a segnare già 10 gol nelle prime due giornate. Nel primo turno in Belgio contro il Brugge i gialloneri vinsero 3-0 prima di rifilare poi ieri ben sette gol al Celtic confermandosi tra le squadre con il miglior attacco della competizione.