Scatto salvezza del Lecce a Parma: Krstovic e doppio Pierotti, Pecchia nei guai Il Lecce batte il Parma al Tardini con il gol di Krstovic e la doppietta di Pierotti. Brutte notizie per gli emiliani terzultimi in classifica.

A cura di Marco Beltrami

Vittoria pesantissima per il Lecce nel delicato confronto salvezza che ha aperto la 23a giornata di Serie A. La squadra di Giampaolo si è imposta in rimonta al Tardini con il risultato di 3-1. Bravi i giallorossi a non scomporsi dopo il vantaggio degli uomini di Pecchia che hanno pagato pesanti errori in fase difensiva.

Dopo il palo di Mihaila, grande spavento per la formazione di casa con Krstovic che aveva portato avanti gli ospiti prima dell'annullamento della marcatura con il VAR per un fuorigioco millimetrico. Galvanizzati dal pericolo scongiurato i giocatori del Lecce hanno rialzato la testa, trovando la rete dell'1-0 su calcio di rigore: gol di Valeri dopo un tocco galeotto con il braccio in area di Baschirotto sottolineato ancora dalla tecnologia. Una gioia durata però solo due minuti, visto che è arrivato subito l'1-1 di Krstovic: sontuoso colpo di testa del bomber salentino dopo una ripartenza eccezionale.

Match gradevole e divertenti con occasioni da una parte e dall'altra. Dopo un intervento di Falcone su Cancellieri, altro super contropiede della formazione salentina con la difesa del Parma ancora una volta troppo alta e beffata. Pierotti implacabile, non lascia scampo a Suzuki per il 2-1 che ha dato una piega definita al match. Nel finale più vicino il Lecce al tris che i ducali al pareggio, e infatti ecco la doppietta di Pierotti per il definitivo 3-1.

Balzo in avanti importante del Lecce che sale al 13° posto momentaneo della classifica di Serie A, superando in un colpo solo Cagliari, Empoli e Como. Tre le lunghezze di vantaggio sul Parma che perde un’occasione preziosa per smuovere la graduatoria e resta terzultimo davanti a Venezia e Monza. La posizione di Pecchia si fa molto complicata e chissà che non arrivino novità importanti nelle prossime ore sul suo futuro.