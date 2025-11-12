Scandalo scommesse nel calcio turco sempre più impressionante: 1.024 giocatori sospesi, 27 in Super Lig

Uno scandalo epocale e senza precedenti che non sembra aver fine. Nel giro di pochi giorni dalla denuncia del giro di scommesse illecite nel calcio turno i numeri sono diventati a dir poco impressionanti: 1.024 calciatori denunciati (27 in Super Lig), 371 arbitri con conti online intestati e 152 di loro già radiati a vita.

Oramai è uno tsunami che coinvolge tutto e tutti: lo scandalo attorno alle scommesse nel calcio turco sta assumendo proporzioni impensabili, coinvolgendo praticamente tutte le categorie, compresa la Super Lig, la Serie A turca, con ben 27 calciatori finiti nell'inchiesta e immediatamente sospesi. Ma l'impressionante grandezza di quanto sta accadendo non si identifica in questo dato, bensì in altri: 1.024 i giocatori complessivamente sospesi, alcuni dei quali finiti già in manette, oltre 370 arbitri – di cui ben 152 fischietti hanno già ammesso il proprio coinvolgimento venendo radiati – con account online aperti e attivi.

Nel giro di pochi giorni da quando è scoppiato lo scandalo di scommesse clandestine i dati sono saliti vertiginosamente fino a toccare numeri folli, evidenziando il problema endemico nel calcio turco dove evidentemente la pratica era radicata ben oltre ogni aspettativa. Dei 1.024 giocatori segnalati alla disciplinare, ben 27 sono giocatori della Super League, mentre 997 giocano nelle serie inferiori. Nella Süper Lig, il club con il maggior numero di giocatori accusati di scommesse è l'Alanyaspor con 4 giocatori ma nell'elenco compaiono anche giocatori dei top team, come Galatasaray e Fenerbahce. Nella TFF 1st League, è invece il Boluspor ad avere questo triste primato di calciatori-scommettitori, in testa alla classifica con ben 7 tesserati.

Categorie inferiori decimate dall'inchiesta: squadre anche con 16 giocatori coinvolti

Come si passa alle categorie inferiori, il numero dei giocatori coinvolti sale in modo impressionante: in totale sono accusati di scommesse 282 calciatori di 36 club dei due gironi della TFF 2nd League, la Serie C turca. 16 giocatori appartengono all'Erbaaspor, 12 al Mersinspor, 11 ciascuno per il Beykoz Anadolu e il Muşspor, 10 ciascuno per Kastamonuspor, Soma, Muğlaspor, Mardin 1969, Kepezspor e Karaman e 9 ciascuno dell'Ankaraspor e del Kırklarelispor. In totale sono stati segnalati altri 629 calciatori provenienti da tutti i club della TFF 3rd League, corrispondente alla nostra Serie D, dove tra le 64 squadre che compongono i 4 gironi, ben 35 squadre hanno avuto 10 o più giocatori denunciati.

Scandalo scommesse: 371 arbitri su 571 con conti attivi, 152 già radiati a vita

Non meno coinvolta la classe arbitrale, praticamente decimata dall'inchiesta in corso: su 571 arbitri in attività in Turchia, ben 371 sono titolari di conti presso società di scommesse e 152 di loro avrebbero effettuato puntate su diverse partite. Ammesso l'illecito per loro è scattata l'immediata radiazione. Ma il Turchia temono il peggio: sotto osservazione è finita la Fintech Papara Elektronik Para A.O., la principale piattaforma usata per i pagamenti nel gioco delle scommesse, per verificarne tutti i movimenti con il serio pericolo di dover riscontrare ulteriori persone coinvolte in uno scandalo che non appare avere fine.