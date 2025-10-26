Serie A
Sassuolo-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

La Roma va a giocare in casa del Sassuolo per l’ottava giornata di campionato di Serie A: si disputa oggi al Mapei Stadium con fischio d’inizio alle ore 15:00. Diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN.
A cura di Vito Lamorte
La Roma gioca in casa del Sassuolo nel match valido per l’8ª giornata di Serie A 2025/2026: la squadra di Gasperini giocherà allo Mapei Stadium di Reggio Emilia contro i neroverdi di Grosso domenica 26 ottobre con fischio d'inizio  alle ore 15:00. Diretta TV e streaming su DAZN.

I giallorossi occupano la quarta posizione in campionato con 15 punti, e vengono dalla sconfitta in casa contro l'Inter e dalla partita vinta in Europa League con il Viktoria Plzen; mentre i neroverdi sono noni con 10 punti e nello scorso turno hanno pareggiato 0-0 in casa del Lecce.

  • Partita: Sassuolo-Roma
  • Dove: Mapei Stadium, Reggio Emilia
  • Quando: domenica 26 ottobre 2025
  • Orario: 15:00
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta Streaming: DAZN
  • Competizione: Serie A, ottava giornata

Dove vedere Sassuolo-Roma, in diretta TV: solo per abbonati

La partita tra Sassuolo e Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva TV su DAZN, visibile su Smart Tv, collegata a internet attraverso a console di gioco (Xbox e PlayStation) oppure tramite device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky – che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' – la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Sassuolo-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'0rario

Per il live streaming di Sassuolo-Roma bisogna essere abbonati a DAZN e collegarsi da pc al sito ufficiale online oppure su device utilizzando l'apposita app dedicata. Per gli abbonati Sky con l'opzione "Zona DAZN" si potrà utilizzare l'app SkyGo.

Sassuolo-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Gasperini lancia Dovbyk dal 1′ con Soulé e Dybala a supporto. Grosso punta sul tridente formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Qalukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ziolkowski; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

