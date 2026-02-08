Serie A
Sassuolo-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La partita di Serie A Sassuolo-Inter si gioca oggi domenica 8 febbraio 2026 alle 18:00 al Mapei Stadium: diretta in TV su Sky e streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Probabili formazioni: le scelte di Chivu e Grosso.
A cura di Michele Mazzeo
Oggi Sassuolo e Inter si affrontano al Mapei Stadium nel match della 24ª giornata della Serie A 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 18 per la partita che si può vedere in diretta TV e in live streaming su DAZN e Sky.

La formazione di Chivu arriva alla sfida odierna con l'obiettivo di consolidare il primato in classifica e allungare sul Milan secondo, ma il Sassuolo è in fiducia dopo due vittorie consecutive. I nerazzurri vogliono dare continuità alla propria striscia positiva e avere ancora più saldo il comando della Serie A, ma la trasferta in Emilia è una di quelle che chiedono attenzione: i neroverdi guidati da Grosso, che hanno ritrovato Berardi, sono in un ottimo momento di forma e hanno allontanato la zona calda.

Inoltre sarà una serata particolare anche sul piano ambientale: per l'Inter infatti è una trasferta senza il consueto supporto del settore ospiti (a causa del divieto imposto per il petardo lanciato in campo a Cremona nel match dello scorso turno), e il dettaglio alza ulteriormente la soglia di difficoltà in un campo che storicamente le ha spesso creato problemi.

Cremonese-Inter, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali
  • Partita: Sassuolo-Inter
  • Quando si gioca: oggi, domenica 8 febbraio 2026
  • Orario: 18:00
  • Stadio: Mapei Stadium (Reggio Emilia)
  • Dove vederla in TV: DAZN, Sky
  • Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go
  • Competizione: 24ª giornata di Serie A 2025-2026

Dove vedere Sassuolo-Inter: la diretta in TV

Sassuolo-Inter sarà visibile in TV su Sky Sport sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La gara è disponibile anche su DAZN, tramite app su smart TV o con dispositivi compatibili (stick, box e console).

Sassuolo-Inter, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Il calcio d'inizio di Sassuolo-Inter è fissato oggi alle 18:00. In streaming la partita si potrà seguire su DAZN (app e sito), oltre che su Sky Go per gli abbonati Sky e, previa sottoscrizione del "Pass Sport", anche suNOW.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Sassuolo di Fabio Grosso dovrebbe confermare il 4-3-3 con Berardi, Pinamonti e Laurienté davanti. L'Inter di Cristian Chivu va verso il consueto 3-5-2: rientrano diverse prime linee dopo il turnover recente, ma restano fuori Barella e Calhanoglu (oltre a Dumfries), con l'idea di riaverli a disposizione nei prossimi giorni. Ballottaggio in attacco per una maglia da titolare tra Pio Esposito e Thuram.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

ARBITRO: Daniele Chiffi.

Calcio
Inter
Sassuolo
