Sasso contro il pullman del Benevento, la solidarietà del Perugia: “Gesto di un folle” Il pullman del Benevento è stato colpito da un sasso mentre era diretto a Perugia per il match valido per il 26° turno del campionato di Serie B.

Un brutto e grave episodio si è verificato alla vigilia della gara di Serie B tra Perugia e Benevento. Ieri sulla E45, all'altezza di Todi, il pullman del club sannita è stato colpito da un sasso che ha mandato in frantumi il vetro anteriore mentre si dirigeva nel capoluogo umbro e la paura è stata tanta per tutta la delegazione giallorossa.

In base alle notizie che sono arrivate nelle ore successive non ci sono stati feriti, ma lo spavento per i giocatori e gli accompagnatori è stato enorme: la squadra allenata da Fabio Caserta è arrivata in albergo con un’ora e mezza di ritardo.

L’allenatore del club campano, che ha allenato il Perugia, ha escluso che possa trattarsi di tifosi club umbro ad aver fatto un gesto del genere: "Si è trattato del gesto di un folle, non ci sono altre spiegazioni, i calciatori e tutti noi abbiamo pensato al peggio perché il fragore è stato forte"

Una situazione davvero brutta, che poteva diventare ancora più complicata se l'autista non avesse avuto il sangue freddo per evitare che il bus sbandasse coinvolgendo altri veicoli: a sottolineare questa situazione è stato lo stesso Caserta, che ha affermato come "l’autista è stato bravissimo e fortunatamente non ci sono state conseguenze".

Il club umbro ha preso posizione con un comunicato ufficiale e ha espresso la sua solidarietà al Benevento: "Il Presidente Massimiliano Santopadre e tutto AC Perugia Calcio esprimono massima solidarietà e vicinanza al Benevento Calcio in relazione all’accaduto verificatosi nella giornata di ieri certi che sia il gesto sconsiderato di un folle o un episodio causato da eventi accidentali e altresì convinti che oggi sia una grande giornata di sport in campo e sugli spalti".

La gara tra Perugia e Benevento è importante per la zona alta della classifica e si spera che il match, sia in campo che sugli spalti dello stadio Curi, non risenta di questo brutto episodio.