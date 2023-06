Sartini riscrive la storia in Canada, dalla provincia italiana a idolo Whitecaps: “Messi è avvisato” Vanni Sartini è un vero e proprio fenomeno in Canada ed è un idolo dei Vancouver Whitecaps, che stanotte hanno fatto un bis storico nella coppa nazionale. L’allenatore toscano ha parlato anche dell’imminente arrivo di Messi in MLS e ha mandato un messaggio alla Pulce.

A cura di Vito Lamorte

A Vancouver non erano mai riusciti a vincere per due volte di fila la Canadian Championship ma con la mano di Vanni Sartini è arrivato il tanto sognato bis per i Whitecaps. La finale vinta contro i Montreal per 2-1 ha permesso alla squadra della città della Columbia Britannica di vincere per la prima volta consecutivamente due volte il trofeo nazionale dopo l'affermazione nel 2022.

Nella coppa nazionale i Caps sono a tre vittorie, alle spalle di Toronto e Montreal ma in occasione dell'edizione del 2023 si sono tolti la soddisfazione di bissare il trionfo del 2022 quando trionfarono ai rigori contro Criscito e Bernardeschi.

Quest'anno è toccato a Montreal cadere sotto i colpi dei ragazzi di Sartini, che si sono imposti grazie alle reti di Bryan White e Ryan Gauld: il gol di Ibrahim nel finale non è servito per riaprire i giochi e così è partita la festa di Vancouver.

Il protagonista indiscusso di questa nuova era per i Whitecaps è certamente l'allenatore toscano Sartini, che si è ritrovato sulla panchina della prima squadra un po' per caso e ora è diventato l'idolo in un'intera città.

Vanni è approdato negli Stati Uniti nel 2016 come docente per una scuola di allenatori e collaboratore della federazione nella formazione delle giovanili statunitensi ma nel 2020 si trasferisce in Canada e inizia ad allenare il Vancouver Whitecaps Under-23: dopo l'esonero di Marc Dos Santos, nell'agosto del 2021, viene scelto come nuovo allenatore della prima squadra e riesce a portare la squadra ai playoff conquistandosi la conferma anche per la stagione successiva e firmando un contratto fino al 2023.

Dalla provincia italiana al grande palcoscenico della Major League Soccer e del calcio dell'America del Nord. Vanni Sartini ha giocato come portiere tra i dilettanti ma dopo aver appeso i guanti al chiodo viene assunto dal Centro studi e ricerche del Settore tecnico di Coverciano, Diventa collaboratore tecnico di Davide Nicola, accompagnandolo a Livorno e a Bari ma poi decide che è tempo di provare altro.

I Vancouver Whitecaps sono il primo club della MLS a qualificarsi alla rinnovata Concacaf Champions Cup 2024 e sono attualmente sesti nella classifica della Western Conference con 21 punti in 16 partite: torneranno in campo sabato sera quando ospiteranno Cincinnati, capolista del campionato, e Sartini non vuole più smettere di vincere: "Sarebbe un crimine contro noi stessi se non andiamo ai playoff. Siamo una buona squadra e quest'anno può essere speciale. Abbiamo raccolto meno di quanto pianificato finora ma quest'anno può essere molto speciale".

Vanni Sartini si è spostato anche sull'attualità e ha parlato dell'arrivo di Lionel Messi in MLS: "Penso che il titolo oggi è ‘Ok Messi sta arrivando ma i Whitecaps giocano anche meglio di Messi'". In merito alla prestazione dei suoi ha detto: "Per 80 minuti siamo stati fantastici ".

L'allenatore toscano si era tatuato il trofeo dopo averlo vinto lo scorso anno, ma non ha ancora in programma l'aggiunta del 2023; vuole attender la fine dell'anno perché spera di aggiungere altri titoli? Lo sapremo presto.