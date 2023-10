Sarri esalta la Lazio ma la vera impresa era un’altra all’Olimpico: “C’erano 50 gradi in campo” Maurizio Sarri ha parlato al termine della gara vinta dalla sua Lazio 3-2 sull’Atalanta grazie a un gol di Matias Vecino. Il tecnico biancoceleste ha esaltato la squadra ma ha sottolineato anche un altro aspetto: “Oggi era importante sopravvivere, c’erano 50 gradi in campo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Maurizio Sarri ha parlato al termine della gara vinta dalla sua Lazio 3-2 sull'Atalanta grazie a un gol di Matias Vecino. Un autentico show all'Olimpico che alla fine ha premiato i padroni di casa. Il tecnico biancoceleste ai microfoni di DAZN si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Vecino ci sta risolvendo dei problemi e ha fatto bene sotto tutti i punti di vista – ha detto – Tutti hanno fatto ingressi di differenza". Il tecnico biancoceleste spiega la prestazione di squadra: "I primi 25 minuti di altissimo livello, il secondo gol soprattutto – spiega – Dispiace perché alla mezz'ora il risultato poteva essere più rotondo".

L'allenatore della Lazio ha poi messo in evidenza la prestazione di due suoi fedelissimi: "Luis Alberto veniva da una serie di partite consecutive, lo stesso Zaccagni è uscito con un fastidio alla caviglia e speriamo bene". Poi una considerazione su Castellanos in gol alla prima da titolare al posto di Immobile: "Ha grandi margini e ha grande temperamento". La Lazio dopo la gara col Celtic in Champions sembra aver ripreso nuovamente consapevolezza nei propri mezzi, nonostante qualche problema in fase difensiva: "Vista la forza degli avversari oggi non abbiamo concesso nemmeno così tanto, ma sulle palle alte soffriamo, però mi sembra che stiamo concedendo meno rispetto alle prime giornate". Ma la difficoltà riscontrata contro l'Atalanta è stata soprattutto una: il caldo.

La coordinazione pazzesca di Vecino.

L'allenatore della Lazio ha dunque esaltato la sua squadra che all'interno del terreno di gioco ha lottato per riconquistare il gol del vantaggio rimontato dall'Atalanta. Il fattore climatico però è stato determinante per Sarri che ai microfoni di DAZN ha sottolineato proprio questo aspetto: "Oggi l'obiettivo primario era la sopravvivenza – ha spiegato l'allenatore della Lazio – c'erano 50 gradi in campo". Un caldo asfissiante che però non ha negato alla Lazio di raggiungere la vittoria.

Oltre all'allenatore della Lazio ha parlato anche Castellanos che dopo il primo gol in biancoceleste ha detto la sua anche su Sarri: "Mi chiede di attaccare lo spazio perché è importante – spiega l'attaccante ai microfoni di DAZN – È molto esigente ma mi può aiutare molto anche in futuro". La Lazio adesso si fermerà per la pausa per poi concentrarsi alla ripresa sulla sfida contro il Sassuolo a Reggio Emilia e poi in Champions dove i biancocelesti dovranno vedersela col Feyenoord.