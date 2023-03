Sarri contro tutti, l’attacco a Lega e UEFA: “Ipocriti, fanno le liste e giochiamo ogni 3 giorni” Maurizio Sarri contro tutti nella conferenza stampa alla vigilia di una gara importante come quella contro l’AZ Alkmaar di Conference League.

A cura di Vito Lamorte

La Lazio deve vincere per conquistarsi il pass per i quarti di finale di Conference League dopo la sconfitta in casa contro l'AZ Alkmaar. Senza se e senza ma. Non ci sono alternative per i capitolini, che in terra olandese devono puntare solo al bottino pieno dopo il KO per 2-1 dell'Olimpico se vogliono continuare il loro cammino nella terza competizione europea.

Maurizio Sarri nella conferenza della vigilia ha parlato così della gara contro l'AZ: "La partita d'andata ci ha detto che loro sono bravi in determinate situazione che abbiamo concesso, loro ne concederanno a noi e dovremo fruttarle. Servirà una partita attenta e con cattiveria".

L'allenatore dei biancocelesti si è soffermato sulla differenza di concentrazione tra le gare di campionato rispetto a quelle della Conference League: "In campionato siamo attenti, più applicati. La squadra potrebbe sentire in maniera inconscia di poter far meglio in Serie A che in Europa, ma per me questo è un errore. Mi era successo anche a Napoli ma lì i giocatori me lo dissero, non era una cosa inconscia. Possiamo comunque fare una bella partita".

Leggi anche La storia di Kerkez: il terzino scartato dal Milan che ha gelato la Lazio in Conference

Il tecnico della Lazio ai microfoni di Sky ha sferrato un attacco diretto a Lega Serie A e UEFA per l'organizzazione dei calendari anche dettata della Coppa del Mondo in Qatar che si è giocata in inverno: "Qualsiasi allenatore lo deve fare, soprattutto quando ti trovi in un calendario fatto per fare un Mondiale stupido. Dal 4 gennaio giochiamo ogni 3 giorni, è una follia, si sta rendendo il calcio più brutto con scelte folli. Ora leggo che si sta pensando di fare un Mondiale a 48 squadre. Le Nazionali hanno tritato tutte le competizioni mondiali, penso di debba revisionare tutto, sennò sono tutti ipocriti: la Lega Serie A mette le liste, la UEFA mette le liste, ma poi ci fanno giocare ogni tre giorni".