Il primo rinforzo chiesto da Maurizio Sarri per la Lazio arriva (o può arrivare) dalla Premier League. È un calciatore che l'ex tecnico di Napoli e Juventus ha allenato nell'anno al Chelsea: il tempo di sollevare un trofeo (l'Europa League) e poi fece i bagagli per tornare in Italia. Il 4-3-3 è il modulo a lui caro, calibrato con la perfezione metodica degli schemi e delle posizioni in campo: Ruben Loftus-Cheek (25 anni) è il centrale da incastonare nella squadra che ha in mente. È di proprietà dei Blues e reduce dall'ultima stagione in prestito al Fulham: in biancoceleste può sbarcare con la stessa formula (ne dà notizia Sky Sport). Dieci gol in 40 presenze in quell'anno di grazia al servizio del toscano sono un buon bigliettino da visita.

Dal mercato alla definizione dello staff

Nella capitale Sarri avrà accanto a sé uno dei suoi più stretti collaboratori, Giovanni Martusciello. Di tattica, statistica e altri rapporti analitici discuterà con Marco Ianni mentre la preparazione atletica sarà affidata a Davide Ranzato (con lui al Chelsea). Il preparatore dei portieri dovrebbe essere Massimo Nenci.

Il contratto di Sarri: le cifre e i dettagli dell'accordo

Non è stato semplice quadrare i conti ma dopo aver perso Simone Inzaghi (finito all'Inter quando sembrava aver raggiunto l'intesa per il rinnovo) il presidente Lotito non voleva correre rischi ulteriori. Nulla questio sulle qualità tecniche dell'ex di Juve e Napoli, le uniche perplessità erano di tipo economico. Alla fine il massimo dirigente s'è convinto dicendo sì a un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) con stipendio netto di 3 milioni a stagione (più 1 in bonus per l'eventuale vittoria dello scudetto). Una somma mai pagata per un allenatore né offerta allo stesso Inzaghi (s'era fermato a 2.2 milioni) che ha ritenuto più vantaggioso per sé accettare la proposta dell'Inter.