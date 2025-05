video suggerito

Sarà Manchester United-Tottenham la finale di Europa League: le inglesi mettono ko Athletic e Bodo Manchester United-Tottenham sarà la prossima finale di Europa League. I Red Devils battono 4-1 il Bilbao all’Old Trafford mentre gli Spurs mettono ko il Bodo col punteggio di 2-0. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manchester United-Tottenham sarà la prossima finale di Europa League. Gol a grappoli, soprattutto all'Old Trafford dove la squadra di Amorim si è resa protagonista di una gara praticamente perfetta dopo aver vinto 3-0 l'andata a Bilbao contro l'Athletic. In Inghilterra il risultato è stato di 4-1 in favore degli inglesi che fanno 7-1 totale. Dall'altra parte il Tottenham invece non consente ai norvegesi del Bodo/Glimt di ribaltare il 3-1 dell'andata e vince anche in trasferta con il punteggio di 2-0 regalandosi una finale tutta inglese il 21 maggio alle 21 a San Mames.

L'esultanza del Manchester United.

Il Manchester United non fallisce ed evita la rimonta del Bilbao

Partita a due facce per il Manchester United che subisce il gol dagli ospiti ad opera di Jauregizar il quale spiazza Onana con un tiro a giro pazzesco da distanza siderale. Lo United ci prova con Garnacho, ma trova il pareggio soltanto al 72′ col subentrato Mount che controlla di tacco un assist di Yoro e calcia perfettamente a giro sul secondo palo. Subito ecco servito il 2-1 e dunque il primo vantaggio inglese con la deviazione di spalla di Casemiro su calcio di punizione di Bruno Fernandes.

Nel finale l'Athletic Bilbao crolla e Diallo dal fondo crossa in mezzo per Hojlund, il quale spinge in porta il 3-1 per un gol facile facile. In pieno recupero lo United riesce ad arrotondare ulteriormente il vantaggio con la doppietta di Mount, che raccoglie un rinvio sbagliato di Agirrezabala e calcia da centrocampo nello specchio della porta vuota mettendo a segno un gol pazzesco. A questo punto la somma dei gol è pesantissima per i baschi i quali si arrendono dopo essere stati schiacciati 7-1.

Leggi anche La strategia dei tifosi del Bodo Glimt per disturbare il Tottenham a poche ore dalla partita

Il Tottenham esulta dopo il gol.

Il successo del Tottenham sul Bodo

In Norvegia invece, a sei anni dall'ultima volta, il Tottenham torna a qualificarsi per una finale europea (allora era Champions League). Nel 2019 gli Spurs furono battuti da un'inglese, il Liverpool in quel caso. Adesso per i londinesi di fronte ci sarà il Manchester United che pure l'ultima finale europea l'aveva giocata nel 2017 contro l'Ajax. Ebbene il Tottenham ha battuto anche al ritorno il Bodo/Glimt, regalandosi una finale di Europa League tutta inglese col Manchester United.

In Norvegia gli Spurs gestiscono il doppio vantaggio maturato all'andata nel primo tempo e poi segnano dopo l'ora di gioco. A sbloccare la partita ci ha pensato la zampata sotto misura di Solanke, poi un cross di Pedro Porro si trasforma in rete e vale il definitivo 2-0 che chiude la partita ed evita ai norvegesi di compiere quella rimonta che tanto si auspicavano i tifosi alla vigilia. Quella tra Manchester United e Tottenham potrebbe essere di fatto una finale che vale una stagione a dir poco fallimentare per entrambe le squadre relegate nelle zone bassissime della classifica di Premier League.