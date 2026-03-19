Il portiere del Nottingham non para nemmeno un rigore ma festeggia dopo una serie di tiri horror

Il Nottingham Forest si è qualificato per i quarti di finale di Europa League, dopo aver vinto ai calci di rigore contro il Midtjylland, che li ha falliti tutti.

Il Nottingham Forest è ai quarti di Europa League. La squadra inglese è riuscita a passare ribaltando la sconfitta dell'andata con il Midtjylland imponendosi ai calci di rigore, al termine di una serie cortissima che nel suo piccolo prenderà un posto nella storia delle sfide dagli undici metri. I danesi hanno sbagliato tutti e tre i rigori, e il portiere del Forest Ortega non ne ha parato nemmeno uno.

Nottingham Forest ai quarti di Europa League

Lo scorso anno il Forest sfiorò il posto in Champions, ora lotta per non retrocedere, con due allenatori già esonerati. All'andata gli inglesi hanno perso in casa 1-0, al ritorno si sono imposti per 2-1 in casa del Midtjylland. Da anni la regola dei gol fuori casa non esiste più, e dunque calci di rigore. I tiratori del Nottingham sono stati implacabili: tre tiri e tre gol, di Gibbs White, Sangaré e Williams. Quelli del Midtjylland invece li hanno sbagliati tutti e tre.

Tre rigori sbagliati per il Midtjylland

Il coreano Cho ha colpito il palo, poi altro palo, stavolta di Simsir, infine è arrivato l'errore di Chilufya che è scivolato mentre si dirigeva sul pallone, con il pallone che è terminato altissimo. Il calciatore zambiano resta giù, abbattuto dopo l'errore decisivo, mentre il portiere Ortega celebra la qualificazione ma senza troppa enfasi, visto che gli è andato di lusso neutralizzando tre tiri, ma senza parlarne nemmeno uno.

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Il tabellone dell'Europa League

Il Nottingham Forest, squadra storica, vincitrice della Coppa dei Campioni negli anni '70, nei quarti di finale affronterà il Porto, una delle grandi favorite per la vittoria finale dell'Europa League. Nella parte bassa anche l'Aston Villa e la vincente di Roma e Bologna.