Nessuno scossone in casa Francia. L'eliminazione agli ottavi di finale di EURO 2020 sembrava il preludio per un addio anticipato di Didier Deschamps alla panchina della selezione transalpina ma il tecnico campione del mondo in carica è confermato come timoniere dei Bleus almeno fino alla Coppa del Mondo in Qatar del prossimo anno. Lo ha confermato Noël Le Graet in un'intervista al giornale francese Le Figaro, assicurando che l'incontro avuto ieri con il Dìdì è durato solo tre minuti. Il presidente della Federazione calcistica francese ha sottolineato la grande voglia dell'ex centrocampista di rimettersi in gioco e di cancellare quanto accaduto nella rassegna continentale che sta per finire: "Se Didier Deschamps sarà l'allenatore della Francia ai prossimi Mondiali in Qatar? La risposta è sì. L'ho incontrato ieri. La conversazione è durata solo tre minuti. La sua voglia di continuare è molto forte, proprio come la mia".

Le Graet non ha confermato se Deschamps continuerà oltre il Mondiale che si terrà in Qatar ma il fatto che sia arrivata una conferma ufficiale dopo la fragorosa eliminazione contro la Svizzera è segno di continuità in vista del prossimo appuntamento. Nei giorni successivi alla sconfitta contro gli elvetici sono state tante le critiche nei confronti di Deschamps e i rumors indicavano Zinedine Zidane come successore già designato. Il presidente della Federazione francese ha evitato di commentare le continue voci sull'ex tecnico del Real Madrid. Ciò che è chiaro è che le possibilità che Deschamps non continui dopo il 2022 sono in aumento ma per il momento non ci sono discussioni che vanno oltre la prossima Coppa del Mondo: "Non dobbiamo buttare via tutto quello che è stato fatto – ha dichiarato domenica 4 luglio su TF1 – abbiamo giocatori giovani con tante qualità. Abbiamo un allenatore che ha qualità enormi".