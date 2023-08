Sanchez torna all’Inter ma aveva altri piani: “Volevo continuare al Marsiglia” Ufficiale il ritorno di Sanchez all’Inter. Il cileno torna a vestire la maglia nerazzurra anche se in un lungo post ha spiegato quelle che erano le sue volontà.

A cura di Marco Beltrami

A volte ritornano. Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro con una nota ha confermato il ritorno dell'attaccante cileno dopo la stagione vissuta al Marsiglia. Il Nino Maravilla ricopre lo slot lasciato libero da Correa che ha fatto il percorso inverso trasferendosi al club che milita nel massimo campionato francese. Sanchez però avrebbe voluto che le cose fossero andate diversamente.

La prima esperienza di Sanchez all'Inter è iniziata nel 2019 e si è chiusa nell'estate 2022. All'attivo oltre ai 20 gol complessivi segnati con la casacca nerazzurra in 109 presenze, anche uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. Dopo le 44 apparizioni e i 18 gol in Francia ecco il ritorno a Milano. Contratto fino al 2024 con un ingaggio da poco meno di 3 milioni di euro più bonus per lui.

Nelle scorse ore Sanchez si era congedato dalla sua ormai ex squadra con un lungo messaggio pubblicato su Instagram: "Per il Marsiglia e la sua squadra ho solo un ringraziamento verso la dirigenza del club. Dalla sua squadra medica

dallo staff della cucina e da tutto il club. Con i miei compagni ho condiviso dei momenti molto belli. Grazie per avermi supportato e scusate per la pressione che vi ho messo in ogni partita e allenamento. Un grazie a tutti i marsigliesi che mi hanno sempre sostenuto calorosamente nei momenti belli e in quelli brutti".

In realtà Sanchez non avrebbe mai voluto lasciare l'Olympique. Nelle sue parole la conferma di come sono andate le cose con grande schiettezza: "Per concludere, chiarire alcune voci e commentare che da parte mia c'è stata intenzione di continuare a Marsiglia. L'ho sempre detto così, ma gli accordi dipendono da due parti, non solo da me.. e questa volta il corpo tecnico aveva altre opzioni. Ma si rispetta". Il Marsiglia ora è il passato, ad attenderlo c'è di nuovo l'Inter".