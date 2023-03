Sanchez segna due volte da calcio d’angolo allo stesso portiere: no, non è solo un caso Curiosa coincidenza nella partita tra Cile e Paraguay, con Alexis Sanchez che a distanza di anni ha fatto gol allo stesso modo contro Silva protagonista di un’altra papera clamorosa.

Quante probabilità ci sono che lo stesso calciatore segni allo stesso portiere nella stessa partita a distanza di anni e per giunta nello stesso modo? Di certo pochissime, soprattutto se la rete in questione viene realizzata in un modo assai particolare. Eppure tutto questo si è verificato nella partita tra il Cile e il Paraguay, con protagonisti la vecchia conoscenza della Serie A Alexis Sanchez e l'estremo difensore Antony Silva. Una situazione che ha fatto il paio con quanto accaduto nel novembre 2021.

Partiamo dalla fine. In Sudamerica si è giocata nelle scorse ore l'amichevole tra il Cile e il Paraguay. Un match divertente e ricco di gol e colpi di scena con i padroni di casa che sono riusciti a vincere in rimonta dopo essersi ritrovati sotto 2-1. Protagonista assoluto l'ex di Udinese, Barcellona, Arsenal, Manchester United e Inter, attualmente al Marsiglia, Alexis Sanchez che dopo aver segnato la rete del pari, ha messo lo zampino anche nella marcatura della vittoria in pieno recupero.

Al minuto 92′ il "nino maravila" si è incaricato della battuta di un calcio d'angolo dalla sinistra. L'attaccante ha optato per una soluzione veloce e velenosa che ha sorpreso il portiere avversario Antony Silva. Quest'ultimo distrattosi per le indicazioni da dare ai compagni sulle marcature con un intervento goffo, quasi un bagher pallavolistico, si è fatto beffare deviando il pallone proveniente dal corner nella sua porta.

Una papera clamorosa quella di Silva che si è lasciato andare alla rabbia e alla disperazione, mentre i cileni ovviamente esultavano. L'arbitro ha dato il gol a Sanchez, anche se c'è il dubbio che possa essere considerato autogol del portiere del Paraguay.

Questa situazione particolare però sembra essere la copia quasi esatta di quanto accaduto nel novembre 2021. In quell'occasione si giocava Cile-Paraguay valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar. A vincere furono i cileni, e ancora una volta fu decisivo Alexis Sanchez. L'attaccante beffò Antony Silva direttamente da corner: battuta sempre dalla destra e estremo difensore che si fece "uccellare", anche se in questo caso non riuscì a vedere bene il pallone in quanto coperto da un compagno e un avversario. Anche per quel gol, assegnato invece a Sanchez, ci furono però grandi responsabilità del portiere.

Il precedente del 2021 regala un'altra chiave di lettura al gol nell'amichevole di poche ore fa. Probabilmente Alexis Sanchez memore di quel gol al portiere paraguaiano, ci ha provato nuovamente con una "genialata". Non una coincidenza dunque ma un tentativo ben studiato da parte del Nino che alla fine ha avuto ragione, con buona pace del povero Silva letteralmente disperato.