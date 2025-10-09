Samuel Asamoah si è rotto il collo cadendo sui cartelloni a bordo campo: ora rischia la paralisi

Il calciatore del Togo è andato a sbattere su un cartellone pubblicitario, dopo uno scontro di gioco, durante una partita del campionato cinese. Asamoah si è fratturato il collo e rischia la paralisi.

Una brutta notizia giunge dalla Cina, dove un calciatore, Samuel Asamoah, ha riportato un bruttissimo infortunio. Asamoah dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario, posizionato a bordo campo, si è rotto il collo. L'episodio è accaduto durante una partita della seconda divisione cinese. La notizia è stata confermata dal suo club, il Guangxi Pingguo. Il calciatore togolese rischia la paralisi.

Lo scontro con un avversario e la frattura del collo

Le immagini che si vedono fanno impressione, anche se nessuno guardando l'impatto forse poteva pensare che potesse accadere una cosa del genere. Asamoah viene spinto da un avversario mentre lotta per il pallone a metà campo. Asamoah sbatte la testa contro il cartellone pubblicitario e ne paga delle conseguenze terribili. Fratture al collo, danni ai nervi. Il calciatore è stato subito sottoposto a intervento chirurgico.

Le condizioni sono stazionarie, ma il rischio di paraplegia purtroppo c'è, come comunica il club: "Condizioni stabili per Asamoah, che è a rischio di paraplegia grave. Salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione. Anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa".

Leggi anche Allegri è pessimista sul ritorno in campo di Leao: rischia di non giocare contro il Napoli

Chi è Samuel Asamoah

Classe 1994, quindi 31 anni, nato in Ghana, formatosi nella famosa Aspire Adademy, naturalizzato però togolese, dunque nazionale del Togo con cui ha disputato 7 partite. Asamoah ha giocato in tanti paesi, una carriera da viaggiatore specializzato. Partito dal Ghana, ha disputato diverse stagioni in Belgio, gli anni migliori con il St.Truiden, poi ha avuto un'esperienza in Romania, con il Craiova, prima di volare in Cina dove ha firmato con il Guanxi Pigguo, squadra di seconda divisione.