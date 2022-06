Salah sa già di lasciare il Liverpool, c’è un’offerta: “Andrà a giocare nel Barcellona” Mohamed Salah può lasciare il Liverpool a fine stagione. L’egiziano è in scadenza nel 2023 con i Reds e il suo contratto potrebbe non essere rinnovato. Dall’Inghilterra sono sicuri che ha già un accordo col Barcellona.

A cura di Fabrizio Rinelli

La rivoluzione interna nel Liverpool è appena iniziata e il mercato dà già prova che qualcosa di grossa possa accadere da qui a breve. La cocente sconfitta in Champions contro il Real Madrid e il finale di Premier che ha visto i Reds sfiorare il titolo, sta dando il vita a una sorta di ricambio in rosa del tutto normale. È chiaro che i nomi in ballo siano di grande spessore e le voci di un addio di Mané e Salah possano destabilizzare un ambiente ancora scottato da questo finale di stagione. Sia il senegalese che l'egiziano infatti sono in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023. Le loro dichiarazioni pubbliche stanno facendo il giro del mondo e già prima della stessa finale contro il Real Madrid erano stati chiari.

Mané aveva fatto intendere che tutti avrebbero saputo il suo futuro nei Reds dopo la finale e nelle ultime ore hanno fatto scalpore le sue dichiarazioni nel corso di un'intervista: "Il 60-70 per cento dei senegalesi vorrebbe che lasciassi il Liverpool? Bene, allora vorrà dire che farò quello che mi suggeriscono di fare". Prima di sottolineare a wiwsport.com un altro particolare importante: "Il mio club del cuore è il Marsiglia". Dichiarazioni che lasciano poco spazio all'immaginazione e che aprono scenari futuri strani per il Liverpool che rischia di perdere anche Salah. L'ex Roma aveva assicurato che avrebbe onorato il suo contratto fino al 2023 facendo intendere che poi avrebbe lasciato il Liverpool. L'edizione online del Mirror ha infatti assicurato: "Giocherà nel Barcellona a partire dal 2023".

Il tabloid inglese è stato infatti chiaro sottolineando come Salah avesse già in mano la proposta del Barcellona e sicuro di questa affronterà l'ultimo anno di contratto con il Liverpool. I catalani infatti hanno più volte fatto capire di non potersi permettere investimenti importanti facendo leva sui giocatori in scadenza di contratto trattando così solo sull'ingaggio. Sta succedendo con Lewandowski che dopo aver dichiarato pubblicamente che lascerà il Bayern sembra essere pronto a vestire proprio la maglia del Barcellona, e lo stesso può accadere anche a Salah che con il polacco, a partire dalla stagione 2023/2024, formerebbe una delle coppia d'attacco più interessanti del panorama calcistico europeo. Da capire ora se il Liverpool vorrà rilanciare per tenersi stretto l'egiziano oppure se alle spalle di questa indiscrezione riportata dal Mirror si nasconda già una trattativa di rinnovo con i Reds saltata alle spalle proprio in virtù del fatto che Salah abbia già dato la sua parola al Barcellona per la prossima stagione.