Saïmon Bouabré, stella “a tempo” dei Mondiali Under 20: gioca due match e poi è costretto ad andar via

Quella di Saïmon Bouabré è una delle storie più particolari dei Mondiali Under 20, giunti ormai alle fasi finali. Il talentuoso trequartista della Francia non potrà giocare la semifinale del torneo iridato contro il Marocco. Una vera beffa per la nazionale transalpina, legata a un divieto imposto dal club proprietario del cartellino del ragazzo.

Il curioso caso di Saïmon Bouabré ai Mondiali Under 20

Bouabré poteva essere una delle stelle più luminose del Mondiale Under 20 e invece non ha potuto mostrare appieno il suo talento. Il classe 2006 ha infatti giocato solo due partite, contro Giappone e Norvegia, rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale. Non ha però sprecato l’occasione per dimostrare di che pasta è fatto, risultando il migliore in campo, soprattutto nel secondo confronto, in cui ha realizzato anche due gol.

Perché Bouabré non può giocare la semifinale dei Mondiali Under 20

Due giorni dopo, però, è arrivata la “doccia fredda” con l’addio alla Francia. Saïmon Bouabré è stato richiamato dal suo club, il Neom FC in Arabia Saudita. La dirigenza della società ha deciso di non rinunciare al ragazzo in vista dei propri impegni, con buona pace della competizione internazionale. Una situazione surreale, considerando che questa giovane promessa, già all’inizio dei Mondiali, non aveva potuto raggiungere i suoi compagni. Il Neom, infatti, non gli aveva permesso di prendere parte alla fase a gironi, negando il permesso di aggregarsi alla nazionale fino all’inizio della pausa per le selezioni internazionali. Solo in quel momento Saïmon Bouabré ha potuto unirsi alla Francia, disputando due partite e mettendo in mostra tutto il suo potenziale.

Soltanto due giorni più tardi, però, il suo club ne ha ordinato nuovamente il rientro immediato in Arabia Saudita, impedendogli di prendere parte al turno decisivo. Il commissario tecnico della Francia, Bernard Diomède, aveva già messo in conto la possibilità di doverne fare a meno prima della semifinale. "Giocare con o senza di lui fa la differenza. Speravo che il club ci concedesse almeno altre 24 ore, ma sapevo che sarebbe stato complicato. Sono sempre stato chiaro con Saimon: la sua squadra resta la priorità", ha dichiarato l’allenatore, rassegnato alla scelta del Neom FC.

Chi è Saïmon Bouabré, stella della Francia Under 20

Bouabré, originario di Saint-Étienne e con radici ivoriane, è considerato uno dei maggiori talenti emergenti del calcio francese. Da bambino ha praticato BMX, hip-hop e basket, finché a sei anni non è stato accompagnato a un provino con l’AS Saint-Étienne, dove ha iniziato il suo percorso calcistico. Successivamente ha militato nell’SC Air Bel di Marsiglia e nel 2021 è stato tesserato dal Monaco, con cui ha conquistato la Coppa Gambardella, diventando un punto di riferimento per le selezioni giovanili impegnate negli Europei e nei Mondiali Under 17.