Processo alla Juventus. Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, tanti opinionisti stanno provando ad analizzare i motivi e le cause che hanno portato i bianconeri ad abbandonare per il secondo anno consecutivo la massima competizione europea agli ottavi di finale. Sul banco degli imputati ci sono finiti tutti, da Andrea Agnelli ad Andrea Pirlo passando per Cristiano Ronaldo Fabio Paratici e Pavel Nedevd. Nessuno escluso.

In merito alla scelta dell'allenatore da parte dei bianconeri all'inizio dell'anno si è espresso Arrigo Sacchi, che in un suo editoriale su La Gazzetta dello Sport ha indirizzato una vera e propria bordata a Pirlo: "Fatico a giudicare Pirlo. Perché non so se ha fatto delle richieste per l’idea che aveva in testa o pur di allenare la Juve ha accettato tutto, col rischio di bruciarsi. Lo scorso anno si è passati da Allegri a Sarri, due tecnici bravissimi, totalmente diversi, mantenendo la stessa squadra. Non è coerente… Cosa consiglio? Di scegliere un allenatore che abbia una idea di gioco: che voglia proporre un calcio di squadra e offensivo".

L'ex allenatore di Parma, Milan e della Nazionale Italiana ha parlato anche del modo in cui è stata assemblata la Juve in questi anni e del ruolo di Cristiano Ronaldo: È come la matematica: 1 per 1 fa sempre 1. Mentre 1 per 10 fa 10. Il calcio è uno sport di squadra. Ronaldo fa… il Ronaldo, ma se ti affidi così tanto a un singolo e lui fallisce la partita, sono guai. Anche Maradona, che pure è stato il più grande, da solo non ha vinto la Coppa dei Campioni. Da allenatore non ho mai voluto giocatori già affermati perché temevo non contribuissero a fare squadra. Puoi comprarne anche 10 ma se non fanno squadra, non vinci. Ricorda i Galacticos del Real? In attacco Beckham, Raul, Ronaldo, Zidane e Figo. In panchina un Pallone d’oro, Owen, e Morientes. La Coppa non l’hanno vinta".