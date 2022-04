Sabatini punta il dito contro Mourinho: “Dirà che non ho vinto titoli, ma non me ne frega un caz**o” A Walter Sabatini non è piaciuta la disparità di trattamento da parte della direzione arbitrale nel corso del match tra Roma e Salernitana: parole durissime dopo il fischio finale.

A cura di Vito Lamorte

Finale di match ad altissima tensione tra Roma e Salernitana. I granata hanno condotto il match per lungo tempo grazie al gol di Radovanovic ma nel finale Perez e Smalling hanno ribaltato la situazione consegnando i 3 punti ai giallorossi. Oltre ai momenti di grande elettricità tra le due panchine dopo il secondo gol della squadra di José Mourinho, anche Walter Sabatini si è lamentato dopo il fischio finale del trattamento ricevuto dalla squadra campana all'Olimpico. Il direttore sportivo dei granata ai microfoni di DAZN ha utilizzato parole forti per descrivere l'arbitraggio di Volpu e la disparità di trattamento tra le due squadre: "Sto assistendo a delle cose ignobili dal punto di vista sportivo, non me ne frega un c***o. Tutta la panchina che si alza e rompe le scatole all'arbitro entrando in campo. Per noi il punto sarebbe servito anche per il morale, tutta la panchina che entra in campo per un fallo laterale. Gli arbitri poi che fanno? Invertono le punizioni, non hanno voluto vedere il rigore di Djuric, so che sono la Salernitana e devo perdere a Roma, però voglio perdere in altra maniera".

In merito a quanto accaduto nei minuti finali Mourinho si era scusato, prima in campo e poi nell'intervista post-partita, ma Sabatini ha rincarato la dose: "Gli chiedo scusa solo perché è un semi dio che ha vinto 25 titoli, io non sono nessuno perché non ho vinto un c***o. Questa è una vita invivibile, fatta di arroganza e dislivelli, amo la mia squadra e devono avere un trattamento indecoroso. Sono veramente inca***to scusate".

La Salernitana si è lamentata molto per un calcio di rigore non concesso nel primo tempo, per intervento di Ibanez su Djuric, e per la punizione da cui è scaturito il gol della vittoria dei giallorossi: "L'anticipo di Ederson non lo posso accettare, da cui scaturisce la punizione del gol di Smalling, è un gesto tecnico. Sul rigore ho già detto".