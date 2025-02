video suggerito

Runjaic punta il dito su Lucca: "L'ho tolto perché non mi piace chi non rispetta le regole" Il tecnico dell'Udinese ha spiegato perché ha deciso di sostituire Lorenzo Lucca subito dopo la trasformazione del rigore: "Non facciamone un dramma, ma l'ho tolto perché non mi piace chi non rispetta le regole".

A cura di Alessio Morra

L'Udinese ha vinto pure a Lecce. Un ottimo momento questo dei bianconeri, che hanno raccolto dieci punti nelle ultime quattro partite. I friulani si confermano al decimo posto. L'incontro è stato deciso da un calcio di rigore trasformato da Lucca. Un rigore che ha prodotto polemiche infinite. Giampaolo dopo la partita è stato netto, duro nei confronti di arbitro e VAR. Mentre Lucca prima di trasformarlo ha litigato con mezza squadra, e l'allenatore Runjaic lo ha sostituito subito poco. Il tecnico nato a Vienna ha spiegato a DAZN perché ha punito così il suo bomber.

Il caos sul rigore dell'Udinese: la lite tra Lucca e Thauvin

Runjaic nell'intervista prima ha parlato della sua Udinese, che sta trovando grande continuità: "Siamo una squadra solida, matura, più calma, rispetto al resto della stagione", poi non si è potuto esimere sulla questione del rigore di Lucca, che ha litigato con Thuavin, tiratore ufficiale, e una serie di compagni di squadra.

Lucca ha segnato, dopo cinque minuti è stato sostituito: "Noi abbiamo un ordine dei rigoristi. Thauvin è il nostro rigorista principale. In campo c'è stata una discussione tra loro, è stata una cosa prolungata, è andata troppo per le lunghe. Lucca ha deciso da solo e io ho deciso di toglierlo".

Runjaic non vuole fare drammi, ma spiega perché ha punito Lucca

Calmo e placido l'allenatore tedesco, però, dopo aver punito il calciatore in campo si è mostrato meno duro in TV: "Lucca ha calciato un rigore splendido, siamo felici per la vittoria, ma quel gesto in qualche modo andava punito. Nel calcio si vedono spesso due giocatori discutere per tirare un rigore o una punizione. Non mi è piaciuta l'insubordinazione di Lucca, ma ora conta poco, certamente ne parleremo in settimana nello spogliatoio, ma aver vinto rende tutto più facile. L'ho tolto perché non mi piace chi non rispetta le regole e manca di rispetto alla squadra. Non facciamone una cosa più grande di quella che è, godiamoci la vittoria".